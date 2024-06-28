Кожа обгорела на солнце: чем мазать и что делать запрещено

Очень часто люди, помогающие человеку с солнечным ожогом, совершают ряд ошибок. Например, наносят на обгоревший участок кожи облепиховое или другое натуральное растительное масло. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что масло, нанесенное на обгоревшую на солнце кожу, образует жировую пленку, которая мешает проникновению воздуха и охлаждению раны. Таким образом, место ожога еще дольше остается горячим, что добавляет травмированному больше страданий. То же самое относится и к другим якобы «полезным» продуктам — кефиру или сметане, а также всевозможным мазям, даже антибактериальным.