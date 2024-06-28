Кожа обгорела на солнце: чем мазать и что делать запрещено

Posted 28 июня, 10:05
Published 28 июня, 10:05
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Что делать, если обгорела кожа на солнце? Какие приемы и средства будут максимально эффективны? Читайте в нашем материале.
С солнечными ожогами знаком каждый, кто хоть раз бывал на пляже. Чрезмерное пребывание на открытом солнце в жаркий сезон приводит к тому, что кожа под прямыми лучами ультрафиолета воспаляется, краснеет, а впоследствии начинается покрываться волдырями — все это сопровождается болевыми ощущениями, к обгоревшему участку невозможно даже прикоснуться. У некоторых людей к перечисленным симптомам может добавиться еще и повышенная температура.
К тяжелым симптомам обгорания относятся тошнота, озноб, обезвоживание и даже потеря сознания. В этих случаях необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Наиболее уязвимыми участками тела, обгорающими, как правило, чаще и сильнее всего, являются плечи, грудь, спина. На лице преимущественно обгорают нос, лоб, скулы. Риску сильно обгореть на солнце подвергаются люди с очень светлой и нежной кожей, очень чувствительной к ультрафиолету. Им вообще не рекомендуется долго находиться на открытом солнце без соответствующей защиты.
При первых симптомах солнечных ожогов необходимо уйти в тень или в прохладное помещение. На участки, которые обгорели на солнце, необходимо прикладывать хлопчатобумажные или марлевые салфетки, смоченные в чистой прохладной воде, — такие компрессы успокоят кожу, помогут снизить болевой синдром и отечность. Можно вообще обернуться во влажную простыню и посидеть так некоторое время, пока не уйдут дискомфортные ощущения.
Обгоревшему на солнце необходимо обеспечить полный покой, устроив его в прохладном, затемненном помещении. Рекомендуется минимизировать прогулки, чтобы пораженные ткани не испытывали повторного воздействия ультрафиолетовых лучей. При этом страдающим от солнечных ожогов важно пить много воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. Это может быть не только минеральная вода без газа, но и зеленый чай, гранатовый сок, компоты, морсы. От кофе, чая и алкоголя следует отказаться.
При слабости, температуре и боли в мышцах рекомендуется принять жаропонижающее средство или препарат из категории НСПВС (нестероидные противовоспалительные средства).
В качестве наружных средств необходимо использовать увлажняющие гели на водной основе с антисептическим эффектом. Они снимут воспаление, устранят покраснение, ускорят регенерацию поврежденных кожных покровов. Также хороший эффект оказывают средства с пантенолом.
Период заживления обгоревшей на солнце кожи зависит от степени тяжести травмы — чаще всего различают 1-ю и 2-ю степень солнечных ожогов. Первая степень характеризуется поверхностным воздействием ультрафиолета на кожу: она краснеет, болит, но волдырей на ней не образуется. Такие ожоги можно лечить в домашних условиях, и через 2-3 дня они сходят на нет.
При ожогах второй степени обгоревшая кожа не только краснеет, но и покрывается болезненными волдырями и папулами, которые наполнены жидкостью наподобие плазмы. Человек испытывает ломоту в мышцах и суставах, у него повышается температура, отсутствует аппетит. В этом случае необходимо обращаться за помощью к медицинским специалистам. Возможна госпитализация в стационар на срок до одной недели. Подобные ожоги чаще всего получают люди с так называемым первым фототипом, обладающие бледными кожными покровами.
Очень часто люди, помогающие человеку с солнечным ожогом, совершают ряд ошибок. Например, наносят на обгоревший участок кожи облепиховое или другое натуральное растительное масло. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что масло, нанесенное на обгоревшую на солнце кожу, образует жировую пленку, которая мешает проникновению воздуха и охлаждению раны. Таким образом, место ожога еще дольше остается горячим, что добавляет травмированному больше страданий. То же самое относится и к другим якобы «полезным» продуктам — кефиру или сметане, а также всевозможным мазям, даже антибактериальным.
Водка, спирт и настойки на его основе тоже относятся к запрещенным при ожогах средствах. Дело в том, что спирт сильно пересушивает ткани, а это существенно замедляет их восстановление.
Несмотря на то, что прохладная вода — это средство номер один при помощи пострадавшим от солнечных ожогов, лед в этом качестве применять нельзя, предупреждают специалисты. Лед замедляет кровообращение, поэтому восстановление тканей обгоревшей кожи может сильно затянуться.
При грамотном лечении солнечных ожогов на обгоревших участках вскоре появятся крупные волдыри, которые потом естественным образом лопаются — и на месте ожога появляется обновленный эпидермис. Многие пациенты самостоятельно вскрывают пузыри. Подобные действия тоже должны стать табу. Под пузырями находится нежный, еще не сформированный слой эпидермиса, если на него попадет инфекция, может произойти серьезное заражение.
Обгоревшая на солнце кожа требует аккуратного обращения. Не следует прикасаться к ней руками, носить обтягивающую одежду, которая будет травмировать заживающие ткани.
Врачи призывают помнить, что загар не должен быть данью моде. В последнее время загорелая кожа стала своеобразным трендом, на который равняются многие девушки. Они целенаправленно загорают на пляже и в солярии, чтобы тело обрело красивый бронзовый оттенок, при этом их не останавливают даже ожоги от ультрафиолета.
Однако каждый новый ожог нарушает структуру меланоцитов — клеток, которые, защищая кожу от высокой инсоляции, вырабатывают пигмент меланин (он и обеспечивает потемнение кожи). Статистика такова, что человек, который получил более пяти солнечных ожогов, попадает в группу риска заболеть раком кожи — меланомой и другими его разновидностями.
Так что же теперь — совсем не загорать, спросите вы. Конечно же, загорать можно, но соблюдать все профилактические меры безопасности, говорят врачи-дерматологи.
«Чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, загорать рекомендуется в утренние часы с 7.00 до 10.00 или после обеда с 17.00 до 19.00. Любителям солнечных ванн начинать загорать надо постепенно, чтобы избежать неприятных последствий: в первые дни начинать с 5–10 минут, ежедневно увеличивая время пребывания на солнце на 10–15 минут, доведя время загара до 1 часа», — поделилась рекомендациями врач Татьяна Неумолотова.
Также гарантией того, что кожа не обгорит на активном солнце, является нанесение солнцезащитных средств с уровнем фильтрации от 30 до 50 SPF.
Это солнцезащитное средство имеет маркировку SPF 50, то есть обеспечивает самую высокую степень защиты от солнечной радиации. Выпускается в удобной форме спрея, имеет невесомую текстуру, которая легко наносится и впитывается. Солнцезащитный спрей от URIAGE интенсивно увлажняет кожу, предотвращает потерю влаги даже при длительном пребывании на солнце. Спрей расходуется очень экономично, и флакона объемом 200 мл хватает надолго.
Нежная детская кожа особенно нуждается в защите от агрессивного солнца. Детский спрей от URIAGE на основе термальной воды не только имеет самую высокую степень защиты SPF 50+, но и интенсивно увлажняет, сохраняя целостность гидролипидную пленку, которая позволяет удерживать влагу в клетках эпидермиса. В результате ребенок чувствует себя свежо и комфортно.
Солнцезащитное средство нужно наносить не только собираясь на пляж — если предстоит долгая прогулка по городу или на природе, то к встрече с солнцем, чтобы не обгореть, тоже надо подготовиться основательно.
«В первую очередь нужно носить головной убор с широкими полями, закрытую дышащую одежду и солнцезащитные очки. За 15 минут до выхода на улицу на открытые участки тела нужно наносить тонким слоем солнцезащитный крем с фактором защиты от 30 и выше», — напоминает дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Королева.
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