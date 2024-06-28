Как правильно выбрать детский велосипед по росту и научить ребенка кататься

Задача родителей — объяснить малышу принципы катания на велосипеде. Обучение должно осуществляться по принципу от простого к сложному. Приставные колеса нужно снимать с велосипеда только тогда, когда ребенок полноценно освоит катание на двух колесах, напоминает Константин Маркачев. Стоит быть готовыми к тому, что поначалу малышам будет страшно подступиться к велосипеду. Родители могут начать сомневаться, нужен ли ребенку велосипед в принципе. Однако дети привыкают к транспортным средствам очень быстро. Терпение — ключ к ответу на вопрос, как ребенка научить на двухколесном велосипеде кататься уверенно и правильно.