Как правильно выбрать детский велосипед по росту и научить ребенка кататься

Posted 28 июня, 08:58
Published 28 июня, 08:58
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Однако для начала необходимо узнать, как подобрать велосипед ребенку, поскольку успешное освоение навыка катания прямо зависит от удобства транспортного средства, его соответствия росту и возрасту мальчика или девочки.
Какой велосипед выбрать ребенку — зависит от ряда критериев. Рассмотрим наиболее важные из них — рост и возраст будущего велосипедиста, тип конструкции транспортного средства, количество и вид его колес.
Самая распространенная ошибка, которую допускают родители, — это покупка велосипеда для ребенка «на вырост». Кататься на нем будет невозможно по причине дискомфорта. Испытывая неудобства, ребенок может вовсе потерять интерес к велосипеду и отказаться учиться катанию.
Так что возраст в обязательном порядке нужно учитывать при выборе велосипеда, а именно — при определении диаметра его колес. Подбирается размер велосипеда по росту ребенка, в данном случае речь идет о диаметре именно колес.
Поможет подобрать велосипеды по возрасту ребенка таблица, представленная ниже:
|
Рост ребенка
|
Диаметр колеса велосипеда в дюймах
|
До 102 см
|
12
|
До 120 см
|
16
|
До 130 см
|
20
|
До 160 см
|
24
Следует учесть и определенное расстояние от участка паха ребенка до велосипедной рамы — оно должно составлять максимум 10 см, если мальчик или девочка находятся в стоячем положении. Расстояние от окончания седла до руля велосипеда должно быть сопоставимо с расстоянием между кончиком среднего пальца на руке ребенка до его локтя.
Современные детские велосипеды дополняются колесами, выполненными из разных материалов. Пластиковые элементы устанавливаются преимущественно на трехколесных моделях, их минусы — они издают громкий звук и не отличаются долговечностью. На велосипедах, предназначенных для детей старшего возраста, устанавливаются резиновые надувные колеса — они имеют мягкий ход, позволяют проехать даже по плохой дороге.
Оптимальным вариантом может стать велосипед на колесах из пенорезины. Покрышки у них достаточно мягкие, так что камера им не нужна. При этом амортизация у таких колес оставляет желать лучшего.
Какой тормоз должен быть у велосипеда — зависит от возраста ребенка. Если транспортное средство выбирается для маленького ребенка, стоит ориентироваться на тормоза ножного типа. Подросшим детям можно выбирать велосипеды с тормозами на руле.
Универсальное решение — выбрать детский велосипед с тормозами комбинированного типа.
Важно, чтобы высоту сиденья и руля у велосипеда можно было регулировать с учетом роста ребенка. Что касается формы руля, то к ней нет особых требований. Самыми удобными сиденьями считаются конструкции на пружинах, поскольку они сокращают нагрузку на кости ребенка, его позвоночник.
Лучшие велосипеды для детей — это удобные и безопасные модели. Стоит уделить максимум внимания безопасности. Так, желательно, чтобы на ручках, которыми оснащен руль, были накладки из мягкого материала. Обязательно наличие катафотов и элементов из светоотражающего материала.
Важным элементом безопасности остается щиток, который будет закрывать собой звездочку и цепь.
Оптимальным выбором для ребенка в возрасте от года до трех лет станет удобный велосипед колясочного типа с ручкой. Такие модели считаются самыми безопасными и комфортными для маленьких детей.
Модели трехколесных велосипедов колясочного типа с ручкой для маленьких детей сами по себе стандартны по конструкции, однако при выборе значение имеет наличие аксессуаров и элементов, гарантирующих безопасность.
Стоит ориентироваться на велосипеды с плавным ходом и оптимальной проходимостью — они дополнены большими надувными колесами. Мягкий ход позволит ребенку даже спать во время прогулки. Ручка у таких велосипедов должна быть крепкой, широкой, с опцией регулирования по высоте. Также необходима и регулируемая спинка сидения у такого велосипеда.
Можно рассмотреть покупку и трехколесного велосипеда типа «трансформер». Такие модели подходят для детей начиная с года. При необходимости велосипед можно превратить в полноценное транспортное средство либо оставить в прежней конструкции — с ручкой, за счет которой им могут управлять родители.
Ребенку, которому уже исполнилось три года, подойдет трехколесный велосипед, и это может быть модель без специальной ручки. Однако здесь родителям стоит ориентироваться на особенности и темперамент своего чада. Масса такого велосипеда не должна превышать четырех килограмм. Диаметр детского велосипеда, то есть колеса в 12 дюймов, будет оптимальным.
Для первых поездок, которые ребенок будет осуществлять самостоятельно, подойдет велосипед с прочной стальной рамой, пластиковым удобным сиденьем и педалями, дополненными специальными вставками, препятствующими скольжению. Приятным бонусом станет багажник, в котором ребенок сможет перевозить свои игрушки.
Можно рассмотреть покупку велосипеда с сиденьем, дополненным ручкой, — она существенным образом упрощает процесс транспортировки. Шины у велосипеда выполнены из качественного ПВХ, подкачивать их не нужно. Какой диаметр колес велосипеда ребенку будет оптимальным? В этом случае — девять дюймов.
К четырем-пяти годам ребенок может потерять интерес к трехколесным велосипедам — ему захочется освоить азы катания на других транспортных средствах. На этот период ему можно приобрести велосипед с четырьмя колесами, их диаметр должен составлять от 14 до 16 дюймов. Здесь следует ориентироваться на то, как подобрать велосипед по росту ребенка правильно, то есть обратиться к таблице, приведенной в начале статьи.
На возраст от четырех до шести лет детям следует выбирать двухколесные велосипеды, у которых сиденье и руль можно регулировать по высоте. Наличие светоотражателей обязательно, и если в комплекте к велосипеду они не идут, то их стоит приобрести дополнительно. Желательно наличие страховочных съемных колес.
Стоит ориентироваться на конструкцию колес и выбирать велосипеды, у которых они имеют достаточный резерв жесткости геометрии. На таких транспортных средствах юные велосипедисты смогут кататься с той скоростью, которая комфортна для них. Наличие съемных колес, расположенных по бокам, поможет ребенку быстрее освоить азы катания на двухколесном велосипеде.
В качестве первого двухколесного велосипеда ребенку в возрасте от четырех или пяти лет можно выбрать модель со стальной рамой и с передним тормозом. Задний тормоз у таких велосипедов тоже есть — ножной. Дополнительные колеса расположены по бокам, при необходимости, когда ребенок научится кататься, их можно будет без проблем снять.
Шесть лет — тот возраст, когда ребенок уже, как правило, уверенно катается на двухколесном велосипеде. Поэтому можно приобретать полноценную, стандартную модель, не забывая о некоторых требованиях к ее конструкции. К примеру, рама у такого велосипеда должна быть слегка заниженная — для безопасности ребенка, чтобы он не упал и не ударился. Что касается тормозов, то оптимальным вариантом станет уже упоминавшаяся комбинированная система.
При выборе стоит ориентироваться на удобные велосипеды с ручками типа TRP, седлом на основе мягкого наполнителя. У современных велосипедов такого типа есть ограничитель поворота руля, а также специальные накладки на выносе и на руле. Колеса по размеру оптимальны — восемь дюймов, плавный и легкий ход, маневренность.
Для ребенка в возрасте от шести лет можно рассмотреть велосипед с тормозами двух типов — ножным и ободным. Такая конструкция позволяет оперативно сокращать тормозной путь, если велосипед нужно быстро остановить. Руль у велосипеда регулируется по высоте, как и сиденье, а прочность конструкции обеспечена свойствами стали, из которой выполнена рама.
При выборе велосипеда для детей от девяти до 13 лет следует ориентироваться уже и на пол ребенка. К примеру, девочкам больше подходят модели со специальной женской рамой, с корзинами и щитками. Колеса по размеру должны составлять максимум 24 дюйма. Что касается мальчиков, то они предпочитают городские аналоги трюковых велосипедов — такие модели оснащены рамами цельного типа. Очень удобны модели со складными рамами — в первую очередь с точки зрения хранения.
Хорошим выбором для подростка может стать горный велосипед с цельной рамой, выполненной из прочной стали углеродистого типа. Такие модели имеют несколько скоростей, отличаются оптимальной амортизацией, позволяющей варьировать нагрузку. Велосипеды такого типа могут использоваться как туристические, обычные дорожные или как горные. Тормоза у них дисковые, они считаются наиболее удобными и беспроблемными в обслуживании.
Другой вариант велосипеда для подростка — модель с механическими дисковыми тормозами, которые обеспечивают транспортному средству особую безопасность. У таких велосипедов 18 скоростей, а диапазон передач достаточно широкий. Диаметр колес оптимален — 24 дюйма, за счет чего обеспечивается комфорт и маневренность, возможность проезжать даже по сложным и неровным дорогам, двигаясь при этом максимально плавно.
Чем раньше родители познакомят ребенка с велосипедом, тем быстрее малыш научится управлять транспортным средством. Начинать знакомство можно с беговелов, а также с моделей, которые дополнены приставными колесами.
Как отмечает Константин Маркачев, глава велоклуба «32 спицы», для начала ребенку следует освоить азы езды строго прямо.
«Чем младше дети, тем проще они учатся кататься на велосипеде. Беговел позволит малышу научиться держать равновесие, баланс, а затем управляться и с педалями, фиксировать руль», — отмечает эксперт.
Задача родителей — объяснить малышу принципы катания на велосипеде. Обучение должно осуществляться по принципу от простого к сложному. Приставные колеса нужно снимать с велосипеда только тогда, когда ребенок полноценно освоит катание на двух колесах, напоминает Константин Маркачев. Стоит быть готовыми к тому, что поначалу малышам будет страшно подступиться к велосипеду. Родители могут начать сомневаться, нужен ли ребенку велосипед в принципе. Однако дети привыкают к транспортным средствам очень быстро. Терпение — ключ к ответу на вопрос, как ребенка научить на двухколесном велосипеде кататься уверенно и правильно.
Владимир Бахарев, специалист центра «Движение без опасности», напоминает о важности наличия соответствующей экипировки. Обучаться катанию на велосипеде ребенок должен в специальном шлеме.
«Ношение шлема до 85% снижает риск травмирования головы. Также ребенку, который учится кататься на велосипеде, нужно приобрести перчатки, наколенники и налокотники, все эти аксессуары подбираются в индивидуальном порядке», — подчеркивает эксперт.
Также Бахарев отмечает, что велосипед должен быть оснащен клаксоном, катафотами и другими подобными элементами. Те дети, которым еще не исполнилось 14 лет, должны ездить на велосипеде исключительно на территории возле школы, на стадионе, в своем дворе или на площадке, предназначенной для этого. Дети до семи лет должны кататься на велосипеде исключительно под присмотром взрослых.
Для обучения маленького ребенка азам катания на велосипеде лучше выбирать двор или любое другое пространство, закрытое для движения автомобилей. Не стоит тренироваться на детской площадке. Оптимальным вариантом может стать пришкольный стадион или любая спортивная площадка с современным прорезиненным покрытием. Тренироваться ездить по ней ребенку будет проще.
Первое время, пока ребенок будет учиться кататься на велосипеде, взрослый должен будет страховать его, поддерживая за подмышки. Придерживать велосипед за сиденье — не самая удачная идея, поскольку такая фиксация будет мешать ребенку ускоряться и держать равновесие.
Только после того, как ребенок научится держать равновесие на велосипеде, его можно будет отпускать. Отследить это просто: если мальчик или девочка смогли без поддержки проехать на велосипеде несколько метров, то они вполне могут стартовать без посторонней помощи.
Очень важный навык для юного велосипедиста — умение тормозить. Обучать ему тоже должен взрослый. Необходимо продемонстрировать ребенку, по какому принципу функционирует тормоз, при этом сам малыш в этот момент не должен находиться в седле. Ребенок должен почувствовать тормоз, понять, как он работает.
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