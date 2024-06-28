Как научиться радоваться жизни, если вся она состоит из стрессовых ситуаций

Постоянное стремление к поставленной цели может дать ощущение того, что вы двигаетесь к ней не так быстро, как хотелось бы, или что-то делаете неправильно, что отдаляет конечный результат. И это наводит на постоянные мысли о неудаче, заставляет чувствовать себя бесполезным. Тогда как способность обращать внимание на мелкие радости позволяет взглянуть на жизнь иначе и «заземлиться», ближе рассмотреть свои страхи и заглушить гнев.