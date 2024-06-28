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Posted 28 июня, 11:45

Published 28 июня, 11:45

Modified 10 сентября, 03:13

Updated 10 сентября, 03:13

Как научиться радоваться жизни, если вся она состоит из стрессовых ситуаций

Как научиться радоваться жизни, если вся она состоит из стрессовых ситуаций

28 июня 2024, 11:45
Фото: 1MI
Как научиться радоваться жизни, если вся она состоит из стрессовых ситуаций
Ежедневные переживания истощают организм и не дают нам радоваться жизни, поэтому в такой ситуации особую ценность приобретают различные мелочи, которые порой заставляют взглянуть на жизнь с большим оптимизмом. Как начать радоваться мелочам и гармонизировать эмоциональный баланс — читайте в статье.

Счастье — в мелочах

Некоторые эксперты рекомендуют видеть все происходящее в перспективе и не уделять внимание мелочам, однако другие специалисты не согласны с таким утверждением и уверены, что именно мелочи очень важны, так как умение их различать и радоваться им критично для эмоционального здоровья.

И если поначалу концентрация на каких-то незначительных вещах и переживаниях может показаться лишней, когда вы ориентированы на решение глобальных проблем и достижение гораздо более крупных целей, то именно такая недальновидность, по мнению психологов, может стать ловушкой и вызывать тревогу, депрессию, неконтролируемый гнев.

Способность обращать внимание на мелкие радости позволяет взглянуть на жизнь иначе и «заземлиться»Способность обращать внимание на мелкие радости позволяет взглянуть на жизнь иначе и «заземлиться»
Способность обращать внимание на мелкие радости позволяет взглянуть на жизнь иначе и «заземлиться». Фото: 1MI

Как именно мелочи могут повлиять на психическое здоровье

Постоянное стремление к поставленной цели может дать ощущение того, что вы двигаетесь к ней не так быстро, как хотелось бы, или что-то делаете неправильно, что отдаляет конечный результат. И это наводит на постоянные мысли о неудаче, заставляет чувствовать себя бесполезным. Тогда как способность обращать внимание на мелкие радости позволяет взглянуть на жизнь иначе и «заземлиться», ближе рассмотреть свои страхи и заглушить гнев.

Например, положительные эмоции могут вызвать такие, казалось бы, обыденные вещи, как улыбка встречного прохожего, приятный аромат, вкус, похвала и др. Ученые провели исследование, которое показало, что если начать активно замечать такие мелочи, в мозге вырабатывается больше серотонина, под воздействием которого уменьшаются волнение, тревога, гнев и даже депрессия. И в конце концов мы научимся ощущать жизнь более приятной и чувствовать себя в гармонии с миром.

#Алина Ибрагимова#Общество#Все материалы авторов#Стресс#Психология
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