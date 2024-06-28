Как научиться радоваться жизни, если вся она состоит из стрессовых ситуаций

Posted 28 июня, 11:45
Published 28 июня, 11:45
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Некоторые эксперты рекомендуют видеть все происходящее в перспективе и не уделять внимание мелочам, однако другие специалисты не согласны с таким утверждением и уверены, что именно мелочи очень важны, так как умение их различать и радоваться им критично для эмоционального здоровья.
И если поначалу концентрация на каких-то незначительных вещах и переживаниях может показаться лишней, когда вы ориентированы на решение глобальных проблем и достижение гораздо более крупных целей, то именно такая недальновидность, по мнению психологов, может стать ловушкой и вызывать тревогу, депрессию, неконтролируемый гнев.
Постоянное стремление к поставленной цели может дать ощущение того, что вы двигаетесь к ней не так быстро, как хотелось бы, или что-то делаете неправильно, что отдаляет конечный результат. И это наводит на постоянные мысли о неудаче, заставляет чувствовать себя бесполезным. Тогда как способность обращать внимание на мелкие радости позволяет взглянуть на жизнь иначе и «заземлиться», ближе рассмотреть свои страхи и заглушить гнев.
Например, положительные эмоции могут вызвать такие, казалось бы, обыденные вещи, как улыбка встречного прохожего, приятный аромат, вкус, похвала и др. Ученые провели исследование, которое показало, что если начать активно замечать такие мелочи, в мозге вырабатывается больше серотонина, под воздействием которого уменьшаются волнение, тревога, гнев и даже депрессия. И в конце концов мы научимся ощущать жизнь более приятной и чувствовать себя в гармонии с миром.
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