8 растений, которые нельзя выращивать рядом с огурцами

И картофель, и огурцы подвержены грибковому заболеванию — фитофторозу. Оно может погубить оба растения, если посадить их близко друг к другу, говорит эксперт Боллз. Кроме того, помните, что оба растения являются очень сильными и будут конкурировать за ресурсы. Борьбу, как правило, выигрывает картофель, у которого более глубокие корни.