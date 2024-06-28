8 растений, которые нельзя выращивать рядом с огурцами

Posted 28 июня, 03:06
Published 28 июня, 03:06
Modified 10 сентября, 03:02
Updated 10 сентября, 03:02
«Огурцы, как правило, хорошо уживаются со многими другими плодовыми многолетниками, — говорит агент по садоводству Бет Боллз. — Однако есть и такие культуры, которые могут негативно повлиять на рост и качество огурцов».
Данная культура может привлечь вредителей, которые точно оставят вас без урожая огурцов.
«Поскольку тыква относится к тому же семейству, что и огурцы, у них те же заболевания — такие, как мучнистая роса и тыквенная желтая мозаика. А вредители являются активными переносчиками», — говорит Боллз.
Сажать шалфей рядом с огурцами нецелесообразно. Специфический аромат шалфея может испортить вкус огурцов. К тому же оба растения будут конкурировать за водные ресурсы.
Мяту садоводы называют агрессивно растущим растением, которое лучше сажать в контейнеры, поскольку она расползается и занимает много места, забирая из почвы питательные вещества и важные микроэлементы, необходимые огурцам.
Поскольку бахчевые и огурцы являются ближайшими родственниками, то подвержены поражению одними и теми же вредителями и болезнями. Эксперты отмечают, что их смешанное выращивание может привести к распространению еще большего количества вредителей на участке. Это приведет к плохим урожаям с некачественными плодами у обеих культур.
И картофель, и огурцы подвержены грибковому заболеванию — фитофторозу. Оно может погубить оба растения, если посадить их близко друг к другу, говорит эксперт Боллз. Кроме того, помните, что оба растения являются очень сильными и будут конкурировать за ресурсы. Борьбу, как правило, выигрывает картофель, у которого более глубокие корни.
А вы знали, что подсолнухи вырабатывают вещества (аллелопатические соединения), которые вредят росту окружающих растений?
«Они могут замедлить рост огурцов и снизить урожайность, — говорят специалисты. — К тому же подсолнухи настолько плотно затеняют землю, что не позволяют огурцам увидеть дневной свет. Лучше сажать эти растения отдельно друг от друга».
Цуккини и огурцы принадлежат к одному семейству и требуют схожих условий выращивания: и тем и другим нужен солнечный свет, хорошо дренированная почва, обильный полив. Однако их не следует выращивать рядом, ведь они страдают от одних и тех же болезней и вредителей. Если заболеет одна культура, неизменно заразится и другая.
Фенхель выделяет химические вещества, которые могут подавлять рост других растений вокруг него, и огурцов в том числе. Рядом с фенхелем огурцы могут дать совсем низкий урожай, да и плоды оставят желать лучшего.
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