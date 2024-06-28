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Posted 28 июня, 03:06

Published 28 июня, 03:06

Modified 10 сентября, 03:02

Updated 10 сентября, 03:02

8 растений, которые нельзя выращивать рядом с огурцами

28 июня 2024, 03:06
Хотите сорвать с собственной грядки свежий сочный огурец? Но для того, чтобы успешно вырастить это летнее лакомство, важно знать, какие растения не следует сажать поблизости.
«Огурцы, как правило, хорошо уживаются со многими другими плодовыми многолетниками, — говорит агент по садоводству Бет Боллз. — Однако есть и такие культуры, которые могут негативно повлиять на рост и качество огурцов».

Тыква

Данная культура может привлечь вредителей, которые точно оставят вас без урожая огурцов.

«Поскольку тыква относится к тому же семейству, что и огурцы, у них те же заболевания — такие, как мучнистая роса и тыквенная желтая мозаика. А вредители являются активными переносчиками», — говорит Боллз.

Шалфей

Сажать шалфей рядом с огурцами нецелесообразно. Специфический аромат шалфея может испортить вкус огурцов. К тому же оба растения будут конкурировать за водные ресурсы.

Мята

Мяту садоводы называют агрессивно растущим растением, которое лучше сажать в контейнеры, поскольку она расползается и занимает много места, забирая из почвы питательные вещества и важные микроэлементы, необходимые огурцам.

Дыни и арбузы

Поскольку бахчевые и огурцы являются ближайшими родственниками, то подвержены поражению одними и теми же вредителями и болезнями. Эксперты отмечают, что их смешанное выращивание может привести к распространению еще большего количества вредителей на участке. Это приведет к плохим урожаям с некачественными плодами у обеих культур.

Картофель

И картофель, и огурцы подвержены грибковому заболеванию — фитофторозу. Оно может погубить оба растения, если посадить их близко друг к другу, говорит эксперт Боллз. Кроме того, помните, что оба растения являются очень сильными и будут конкурировать за ресурсы. Борьбу, как правило, выигрывает картофель, у которого более глубокие корни.

Подсолнухи

А вы знали, что подсолнухи вырабатывают вещества (аллелопатические соединения), которые вредят росту окружающих растений?

«Они могут замедлить рост огурцов и снизить урожайность, — говорят специалисты. — К тому же подсолнухи настолько плотно затеняют землю, что не позволяют огурцам увидеть дневной свет. Лучше сажать эти растения отдельно друг от друга».

Кабачки

Цуккини и огурцы принадлежат к одному семейству и требуют схожих условий выращивания: и тем и другим нужен солнечный свет, хорошо дренированная почва, обильный полив. Однако их не следует выращивать рядом, ведь они страдают от одних и тех же болезней и вредителей. Если заболеет одна культура, неизменно заразится и другая.

Фенхель

Фенхель выделяет химические вещества, которые могут подавлять рост других растений вокруг него, и огурцов в том числе. Рядом с фенхелем огурцы могут дать совсем низкий урожай, да и плоды оставят желать лучшего.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Сад и огород
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