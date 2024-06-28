6 идей столешниц для кухни в любом стиле

Posted 28 июня, 10:46
Published 28 июня, 10:46
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Рассказываем о вариантах, которые сочетают в себе эстетичность и практичность.
Эффектная бело-серая столешница из мрамора с глянцевой поверхностью сразу привлекает к себе внимание. Однако она не используется как яркий контраст, поэтому ее можно комбинировать в интерьере с кухонными шкафами зеленого цвета и с металлической фурнитурой под золото. Оригинальность решения подчеркивается за счет выступающих и очень декоративных краев.
Очень прочная и эстетичная столешница из качественного материала, за которым легко ухаживать и содержать в чистоте. Она идеально подойдет для кухни, которая используется часто и преимущественно для приготовления пищи. Чтобы подчеркнуть стиль интерьера, ее можно комбинировать с белоснежным фартуком и с деревянными шкафами зеленого цвета.
Столешница черного цвета из натурального камня с едва различимыми прожилками, которую дизайнеры в интерьере кухни советуют комбинировать с белыми предметами и элементами обстановки. Такой вариант подойдет для кухни в стиле кантри. Что касается функциональности, то материал с уверенностью можно назвать идеальным — он устойчив к воздействию высоких температур, к загрязнениям.
Еще один вариант для кухни в стиле кантри. Особенно удачно столешница будет смотреться в интерьере, в котором присутствуют деревянные дощатые полы, стены с вертикальным декором и шкафы с фурнитурой из латуни.
Вариант для тех, кто не может выбрать подходящий материал для столешницы, — можно использовать сразу несколько. Желательно, чтобы палитра материалов совпадала и перекликалась. Пример — элементы из нержавеющей стали с эффектом блеска плюс гранит. Кстати, гранит отличается особой устойчивостью к воздействию влаги, а сталь имеет отличные антисептические свойства.
Интерьер кухни может быть выдержан в спокойной гамме, однако акцент в любом случае потребуется, и им может стать столешница. Дизайнеры интерьера в качестве примера приводят элементы с сайдингом под натуральную древесину, фартук из натурального мрамора с вытяжкой угловой конструкции. Столешница может быть выполнена из кварца белого цвета с серыми прожилками.
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