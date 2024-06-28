6 идей столешниц для кухни в любом стиле

Эффектная бело-серая столешница из мрамора с глянцевой поверхностью сразу привлекает к себе внимание. Однако она не используется как яркий контраст, поэтому ее можно комбинировать в интерьере с кухонными шкафами зеленого цвета и с металлической фурнитурой под золото. Оригинальность решения подчеркивается за счет выступающих и очень декоративных краев.