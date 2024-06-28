5 грубых фраз, которые взрослые дети говорят своим родителям: как реагировать?

Posted 28 июня, 17:00
Published 28 июня, 17:00
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
Специалисты отмечают: вместо того чтобы акцентировать свое внимание на ответных репликах, переведите разговор в русло совместного поиска решений.
Евгения, 27 лет, переживает карьерные неудачи.
Мать: Мария, 54 года, учительница.
Дочь, расстроенная неспособностью найти стабильную высокооплачиваемую работу, огрызается на свою мать:
«Ты не понимаешь, через что я прохожу!»
Ответ матери:
«Возможно, я не совсем понимаю, что ты сейчас испытываешь, но я хочу понять и поддержать тебя. Можем ли мы обсудить, что ты чувствуешь и как я могу тебе помочь?»
Игорь, 32 года, переживает разрыв отношений.
Отец: Анатолий, 60 лет, владелец малого бизнеса.
Подавленный недавним разрывом отношений с девушкой парень раздражен беспокойством родителей по этому поводу.
«Я бы хотел, чтобы вы перестали придираться ко мне по поводу моей жизни!» — резко отвечает им он.
Ответ отца:
«Прости, если тебе кажется, что я придираюсь. Но я действительно беспокоюсь, потому что ты не чужой мне человек. Каким образом я могу поддержать тебя?»
Лиза, 29 лет, борется с долгами.
Мать: Карина, 58 лет, врач.
После того как мать отказалась продавать фамильное украшение, чтобы дать денег дочери, та стала высказывать обиду:
«Я не могу поверить, что ты это сделала. Ты все испортила!»
Ответ матери:
«Мне жаль, если мое решение тебя расстроило, но у меня есть свои причины. Давай подумаем, где еще мы можем достать деньги и исправить ситуацию вместе! Я здесь, чтобы помочь».
Денис, 25 лет, борется с депрессией.
Отец: Роберт, 55 лет, юрист.
Обеспокоенный отец в очередной раз заводит разговор о будущем сына. В ходе беседы молодой человек сердито заявляет:
«Ты никогда не слушаешь то, что я хочу сказать!»
Ответ отца:
«Не говори так, я всегда был открыт к диалогу, чтобы понять и услышать тебя. Давай сядем и поговорим об этом, когда у тебя возникнет желание и настроение».
София, 31 год, переживает сокращение на работе.
Мать: Ангелина, 59 лет, администратор.
София, чувствующая себя лишенной поддержки после потери работы, набрасывается на мать:
«Ты никогда не была рядом со мной!»
Ответ матери:
«Возможно, это и так, но сейчас для меня важно стать для тебя лучшей поддержкой. Давай обсудим, как я могу помочь тебе справиться с трудностями».
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