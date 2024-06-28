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Posted 28 июня, 17:00

Published 28 июня, 17:00

Modified 10 сентября, 03:00

Updated 10 сентября, 03:00

5 грубых фраз, которые взрослые дети говорят своим родителям: как реагировать?

5 грубых фраз, которые взрослые дети говорят своим родителям: как реагировать?

28 июня 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
5 грубых фраз, которые взрослые дети говорят своим родителям: как реагировать?
Даже став взрослыми и состоявшимися, дети могут доставлять родителям немало неприятных минут. В периоды кризиса, финансовой нестабильности, личных неудач молодые люди могут говорить родным резкие и обидные вещи. Как на это реагировать? Вот что советуют психологи.

Специалисты отмечают: вместо того чтобы акцентировать свое внимание на ответных репликах, переведите разговор в русло совместного поиска решений.

«Вы не понимаете, через что я прохожу!»

Евгения, 27 лет, переживает карьерные неудачи.

Мать: Мария, 54 года, учительница.

Дочь, расстроенная неспособностью найти стабильную высокооплачиваемую работу, огрызается на свою мать:

«Ты не понимаешь, через что я прохожу!»

Ответ матери:
«Возможно, я не совсем понимаю, что ты сейчас испытываешь, но я хочу понять и поддержать тебя. Можем ли мы обсудить, что ты чувствуешь и как я могу тебе помочь?»
Дочь, расстроенная неспособностью найти стабильную высокооплачиваемую работу, огрызается на свою матьДочь, расстроенная неспособностью найти стабильную высокооплачиваемую работу, огрызается на свою мать
Дочь, расстроенная неспособностью найти стабильную высокооплачиваемую работу, огрызается на свою мать. Фото: Изображение Midjourney

«Перестаньте придираться ко мне по поводу моей личной жизни!»

Игорь, 32 года, переживает разрыв отношений.

Отец: Анатолий, 60 лет, владелец малого бизнеса.

Подавленный недавним разрывом отношений с девушкой парень раздражен беспокойством родителей по этому поводу.

«Я бы хотел, чтобы вы перестали придираться ко мне по поводу моей жизни!» — резко отвечает им он.

Ответ отца:

«Прости, если тебе кажется, что я придираюсь. Но я действительно беспокоюсь, потому что ты не чужой мне человек. Каким образом я могу поддержать тебя?»
Подавленный недавним разрывом отношений с девушкой парень раздражен беспокойством родителей по этому поводуПодавленный недавним разрывом отношений с девушкой парень раздражен беспокойством родителей по этому поводу
Подавленный недавним разрывом отношений с девушкой парень раздражен беспокойством родителей по этому поводу. Фото: Изображение Midjourney

«Я не могу поверить, что ты это сделала! Ты все испортила!»

Лиза, 29 лет, борется с долгами.

Мать: Карина, 58 лет, врач.

После того как мать отказалась продавать фамильное украшение, чтобы дать денег дочери, та стала высказывать обиду:

«Я не могу поверить, что ты это сделала. Ты все испортила!»

Ответ матери:

«Мне жаль, если мое решение тебя расстроило, но у меня есть свои причины. Давай подумаем, где еще мы можем достать деньги и исправить ситуацию вместе! Я здесь, чтобы помочь».
После того как мать отказалась продавать фамильное украшение, чтобы дать денег дочери, та стала высказывать обидуПосле того как мать отказалась продавать фамильное украшение, чтобы дать денег дочери, та стала высказывать обиду
После того как мать отказалась продавать фамильное украшение, чтобы дать денег дочери, та стала высказывать обиду. Фото: Изображение Midjourney

«Ты никогда не слушаешь то, что я хочу сказать!»

Денис, 25 лет, борется с депрессией.

Отец: Роберт, 55 лет, юрист.

Обеспокоенный отец в очередной раз заводит разговор о будущем сына. В ходе беседы молодой человек сердито заявляет:

«Ты никогда не слушаешь то, что я хочу сказать!»

Ответ отца:

«Не говори так, я всегда был открыт к диалогу, чтобы понять и услышать тебя. Давай сядем и поговорим об этом, когда у тебя возникнет желание и настроение».
Обеспокоенный отец в очередной раз заводит разговор о будущем сынаОбеспокоенный отец в очередной раз заводит разговор о будущем сына
Обеспокоенный отец в очередной раз заводит разговор о будущем сына. Фото: Изображение Midjourney

«Тебя никогда не было рядом!»

София, 31 год, переживает сокращение на работе.

Мать: Ангелина, 59 лет, администратор.

София, чувствующая себя лишенной поддержки после потери работы, набрасывается на мать:

«Ты никогда не была рядом со мной!»

Ответ матери:

«Возможно, это и так, но сейчас для меня важно стать для тебя лучшей поддержкой. Давай обсудим, как я могу помочь тебе справиться с трудностями».
София, чувствующая себя лишенной поддержки после потери работы, набрасывается на матьСофия, чувствующая себя лишенной поддержки после потери работы, набрасывается на мать
София, чувствующая себя лишенной поддержки после потери работы, набрасывается на мать. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Дети#Все материалы авторов#Родители#Психология
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