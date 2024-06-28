5 грубых фраз, которые взрослые дети говорят своим родителям: как реагировать?

«Вы не понимаете, через что я прохожу!»

«Перестаньте придираться ко мне по поводу моей личной жизни!»

«Я не могу поверить, что ты это сделала! Ты все испортила!»

«Ты никогда не слушаешь то, что я хочу сказать!»