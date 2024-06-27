Тенденции красоты нулевых, которые все еще актуальны

Posted 27 июня, 12:25
Published 27 июня, 12:25
Modified 10 сентября, 03:07
Updated 10 сентября, 03:07
В нулевые девушки часто обводили глаза (и сверху и снизу) очень черной подводкой. Это придавало особой выразительности взгляду.
Звезды в ту эпоху не заморачивались над тем, какую укладку выбрать для торжественной церемонии, — чем небрежнее лежали локоны, тем лучше.
В ту эпоху светские красотки любили румяна почти так же сильно, как и сейчас. Но вот наносили пигмент на скулы куда гуще, что смотрелось очень соблазнительно.
Ярко-красная помада — классика на все времена. Вот и сегодня без нее не обходится ни одна звездная ковровая дорожка.
Короткая и немного неровная челка позволяет выглядеть юно, стильно и непринужденно. Лучше способа омолодиться просто не найти.
На пике своей славы топ-модель Тайра Бэнкс постоянно меняла стиль. Но ее роскошные медные волосы стали символом эпохи нулевых.
В этом случае темные корни осветленных волос — не моветон, а признак особого шика, который с удовольствием позволяли себе звездные персоны.
Темно-синие тени для век были в фаворе у модниц той эпохи. Почему бы не повторить этот тренд, красиво оттенив глаза оттенком индиго?
Лицо, чуть тронутое косметикой — это тоже тренд славной эпохи. Главное в таком макияже — ровный цвет лица, немного блеска на губах и розовый пигмент на скулах.
Пышная шевелюра и спиралевидные локоны — тренд нулевых, которому завидовали многие короткостриженые девушки.
Немногим модницам удавалось мастерски подбирать модную розовую помаду в тон аксессуарам или аутфиту.
Серебристые тени для век придают образу целостность и супернарядный вид. На вечеринке никто не пройдет мимо.
Многие блондинки стремились при окрашивании добиться именно такого благородного оттенка, результат просто завораживал.
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