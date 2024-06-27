Тенденции красоты нулевых, которые все еще актуальны

Очень черная подводка Небрежные прически Густой румянец Смелый красный Короткая челка Медный шик Темные корни у блондинок Немного синего Минимализм Пышные волны Ультра-розовый Серебристые тени Платиновый блонд

Эпоха нулевых… Это было время смелых экспериментов и нестандартных решений в индустрии красоты, многие из них стали классикой и до сих пор сохраняют актуальность. Вспоминаем бьюти-тенденции тех лет и меняем надоевший образ.