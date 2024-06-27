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Posted 27 июня, 12:25

Published 27 июня, 12:25

Modified 10 сентября, 03:07

Updated 10 сентября, 03:07

Тенденции красоты нулевых, которые все еще актуальны

27 июня 2024, 12:25
Эпоха нулевых… Это было время смелых экспериментов и нестандартных решений в индустрии красоты, многие из них стали классикой и до сих пор сохраняют актуальность. Вспоминаем бьюти-тенденции тех лет и меняем надоевший образ.

Очень черная подводка

В нулевые девушки часто обводили глаза (и сверху и снизу) очень черной подводкой. Это придавало особой выразительности взгляду.

Небрежные прически

Звезды в ту эпоху не заморачивались над тем, какую укладку выбрать для торжественной церемонии, — чем небрежнее лежали локоны, тем лучше.

Густой румянец

В ту эпоху светские красотки любили румяна почти так же сильно, как и сейчас. Но вот наносили пигмент на скулы куда гуще, что смотрелось очень соблазнительно.

Смелый красный

Ярко-красная помада — классика на все времена. Вот и сегодня без нее не обходится ни одна звездная ковровая дорожка.

Короткая челка

Короткая и немного неровная челка позволяет выглядеть юно, стильно и непринужденно. Лучше способа омолодиться просто не найти.

Медный шик

На пике своей славы топ-модель Тайра Бэнкс постоянно меняла стиль. Но ее роскошные медные волосы стали символом эпохи нулевых.

Темные корни у блондинок

В этом случае темные корни осветленных волос — не моветон, а признак особого шика, который с удовольствием позволяли себе звездные персоны.

Немного синего

Темно-синие тени для век были в фаворе у модниц той эпохи. Почему бы не повторить этот тренд, красиво оттенив глаза оттенком индиго?

Минимализм

Лицо, чуть тронутое косметикой — это тоже тренд славной эпохи. Главное в таком макияже — ровный цвет лица, немного блеска на губах и розовый пигмент на скулах.

Пышные волны

Пышная шевелюра и спиралевидные локоны — тренд нулевых, которому завидовали многие короткостриженые девушки.

Ультра-розовый

Немногим модницам удавалось мастерски подбирать модную розовую помаду в тон аксессуарам или аутфиту.

Серебристые тени

Серебристые тени для век придают образу целостность и супернарядный вид. На вечеринке никто не пройдет мимо.

Платиновый блонд

Многие блондинки стремились при окрашивании добиться именно такого благородного оттенка, результат просто завораживал.

#Алина Ибрагимова#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды
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