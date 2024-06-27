Рекордной длины багет испекли во Франции

Над приготовлением багета более двух часов трудились 18 человек. При этом замешивать, раскатывать и придавать тесту форму начали в три часа ночи. Около пяти часов утра они начали подавать тонкую смесь в форме змеи в специально построенную печь для выпечки. Рекорд подтвердили примерно в 16:40. После небольшого празднования пекари начали намазывать багет нутеллой — сладкой начинкой из фундука и шоколада — и раздавать угощение посетителям.