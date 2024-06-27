Рекордной длины багет испекли во Франции

Posted 27 июня, 12:55
Published 27 июня, 12:55
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
В Сюрене, на западной окраине Парижа, команда хлебопеков испекла багет длиной 461 фут (140,5 метра). Прошлый мировой рекорд принадлежал группе пекарей из Италии. В 2019 году они испекли багет длиной 435 футов.
На мероприятии присутствовал судья, представляющий Книгу рекордов Гиннесса, который официально зарегистрировал новое достижение.
«Установление рекорда на самый длинный ручной багет требует настоящего коллективного спортивного мастерства. В год Олимпийских игр поздравляем всех наших пекарей-ремесленников», — сказал мэр Сюрена.
Над приготовлением багета более двух часов трудились 18 человек. При этом замешивать, раскатывать и придавать тесту форму начали в три часа ночи. Около пяти часов утра они начали подавать тонкую смесь в форме змеи в специально построенную печь для выпечки. Рекорд подтвердили примерно в 16:40. После небольшого празднования пекари начали намазывать багет нутеллой — сладкой начинкой из фундука и шоколада — и раздавать угощение посетителям.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14