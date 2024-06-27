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Posted 27 июня, 07:54

Published 27 июня, 07:54

Modified 10 сентября, 03:07

Updated 10 сентября, 03:07

Не прихоть, а инстинкт: почему собака никогда не выберет хозяином ребенка

Не прихоть, а инстинкт: почему собака никогда не выберет хозяином ребенка

27 июня 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Не прихоть, а инстинкт: почему собака никогда не выберет хозяином ребенка
Собаки многие тысячи лет живут бок о бок с людьми, но, тем не менее, они продолжают оставаться животными, поведение которых подчинено законам стаи. Стоит ли удивляться тому, что эти питомцы никогда не выберут хозяином или «вожаком» слабейшего?

Да, именно так — в детях и подростках собаки видят «щенков», которые лишь выполняют распоряжения взрослых, а сами решений не принимают. Такая ситуация может сильно огорчать ребенка или подростка, который буквально «выстрадал» себе собаку, долго упрашивая родителей и целый год принося из школы одни лишь «пятерки».

В детях и подростках собаки видят «щенков», которые лишь выполняют распоряжения взрослыхВ детях и подростках собаки видят «щенков», которые лишь выполняют распоряжения взрослых
В детях и подростках собаки видят «щенков», которые лишь выполняют распоряжения взрослых. Фото: Изображение Midjourney

Получив, наконец, четвероногого друга, ребенок кормит его, ухаживает за ним и гуляет с ним, а питомец упорно не желает его признавать за хозяина, так как наблюдает иерархию в семье и делает выводы о месте в ней самого младшего члена «стаи». Однако не стоит расстраиваться и обижаться на собаку — ведь то, что животное не видит в своем юном хозяине вожака, вовсе не означает, что оно не любит ребенка и не будет с удовольствие играть с ним и защищать его.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дети#Собака#Все материалы авторов#Питомцы
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