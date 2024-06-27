Не прихоть, а инстинкт: почему собака никогда не выберет хозяином ребенка

Posted 27 июня, 07:54
Published 27 июня, 07:54
Modified 10 сентября, 03:07
Updated 10 сентября, 03:07
Да, именно так — в детях и подростках собаки видят «щенков», которые лишь выполняют распоряжения взрослых, а сами решений не принимают. Такая ситуация может сильно огорчать ребенка или подростка, который буквально «выстрадал» себе собаку, долго упрашивая родителей и целый год принося из школы одни лишь «пятерки».
Получив, наконец, четвероногого друга, ребенок кормит его, ухаживает за ним и гуляет с ним, а питомец упорно не желает его признавать за хозяина, так как наблюдает иерархию в семье и делает выводы о месте в ней самого младшего члена «стаи». Однако не стоит расстраиваться и обижаться на собаку — ведь то, что животное не видит в своем юном хозяине вожака, вовсе не означает, что оно не любит ребенка и не будет с удовольствие играть с ним и защищать его.
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