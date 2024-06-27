Григорий Лепс объявил своей невестой 18-летнюю выпускницу столичной школы

Posted 27 июня, 08:13
Published 27 июня, 08:13
Modified 10 сентября, 03:08
Updated 10 сентября, 03:08
На недавней премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс появился с юной спутницей, облаченной в элегантное черное платье. На красной дорожке журналисты, как обычно, задавали звездным гостям вопросы. И Лепса, естественно, спросили о том, кто же его сопровождает. Артист не стал афишировать имя девушки, а на вопрос, невеста ли она, ответил: «Она пока не решила, но скорее всего».
С тех пор девушку называют не иначе, как юной невестой Лепса. Журналисты уже вычислили ее по соцсетям: Аврора Киба — вчерашняя школьница и только-только получила аттестат зрелости в Московской экономической школе. Ее родители весьма состоятельные граждане, которые занимаются бизнесом и имеют недвижимость за границей. Сама Киба активно путешествует, посещает вечеринки, ярко описывая все это в личных соцсетях. С недавних пор ее страница пестрит постами о букетах от богатого поклонника. А на днях Аврора показала фото роскошного помолвочного кольца.
В соцсетях разгорелось активное обсуждение нового звездного романа. Многие осуждают Григория Лепса, который собирается жениться на девушке, которая годится ему чуть ли не во внучки, ведь Аврора даже младше его дочерей. Есть и те, кто защищает артиста: фанаты отмечают, что их кумир холост (напомним, в 2022 году он развелся со своей второй супругой Анной Шаплыковой, подарившей ему троих детей), а потому волен встречаться с тем, с кем ему нравится, и ничего предосудительного в этом нет. Третьи и вовсе твердят о том, что перед глазами зрителей разворачивается пиар-роман: якобы девушке нужна популярность, вот знаменитый артист и вводит ее в светскую тусовку и шоу-бизнес.
Что же действительно стоит за этим показательным выходом в свет, так и неизвестно. Пошутил ли певец насчет своей свадьбы или сказал правду? Сам он больше никаких комментариев на эту тему на давал. Родственники девушки тоже молчат, как и она сама.
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