Григорий Лепс объявил своей невестой 18-летнюю выпускницу столичной школы

В соцсетях разгорелось активное обсуждение нового звездного романа. Многие осуждают Григория Лепса, который собирается жениться на девушке, которая годится ему чуть ли не во внучки, ведь Аврора даже младше его дочерей. Есть и те, кто защищает артиста: фанаты отмечают, что их кумир холост (напомним, в 2022 году он развелся со своей второй супругой Анной Шаплыковой, подарившей ему троих детей), а потому волен встречаться с тем, с кем ему нравится, и ничего предосудительного в этом нет. Третьи и вовсе твердят о том, что перед глазами зрителей разворачивается пиар-роман: якобы девушке нужна популярность, вот знаменитый артист и вводит ее в светскую тусовку и шоу-бизнес.