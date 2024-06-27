Что такое диета DASH? Как с ее помощью можно снизить артериальное давление

Диета DASH предназначена не только для гипертоников, но и для пациентов, которые подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Ее основной принцип — ограничение потребления натрия. Исходя из этого существует два варианта диеты DASH. Первый предполагает ограничение натрия до 2300 мг в день, второй — до 1500 мг в день.