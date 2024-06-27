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Posted 27 июня, 09:09

Published 27 июня, 09:09

Modified 10 сентября, 03:06

Updated 10 сентября, 03:06

Что такое диета DASH? Как с ее помощью можно снизить артериальное давление

Что такое диета DASH? Как с ее помощью можно снизить артериальное давление

27 июня 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Что такое диета DASH? Как с ее помощью можно снизить артериальное давление
Диета DASH была разработана специалистами Национального института сердца, легких и крови (США) для того, чтобы помочь пациентам снижать высокое кровяное давление.

План питания составлен с акцентом на цельные продукты, такие как фрукты и овощи, обезжиренные или нежирные молочные продукты, цельнозерновые злаки, нежирное мясо, рыба и птица.

Кому поможет диета DASH?

Диета DASH предназначена не только для гипертоников, но и для пациентов, которые подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Ее основной принцип — ограничение потребления натрия. Исходя из этого существует два варианта диеты DASH. Первый предполагает ограничение натрия до 2300 мг в день, второй — до 1500 мг в день.

Диета DASH предназначена не только для гипертоников, но и для пациентов, которые подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типаДиета DASH предназначена не только для гипертоников, но и для пациентов, которые подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа
Диета DASH предназначена не только для гипертоников, но и для пациентов, которые подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Фото: Изображение Midjourney

Как работает диета DASH?

Диета DASH работает не только за счет ограничения натрия, также она снижает потребление насыщенных жиров, ведь и то, и другое может нанести серьезный вред здоровью сердца.

«Питание с высоким содержанием соли может повышать кровяное давление, что создает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, — говорит диетолог, доктор медицинских наук Кимберли Роуз-Френсис. — Насыщенные жиры повышают уровень холестерина, который потенциально может блокировать или уменьшать приток крови к сердцу». Результатом может стать сердечный приступ и инсульт.

Кроме того, диета DASH также эффективна за счет увеличения количества продуктов, содержащих клетчатку, нежирный белок и другие полезные питательные вещества.

Диета DASH также эффективна за счет увеличения количества продуктов, содержащих клетчатку, нежирный белокДиета DASH также эффективна за счет увеличения количества продуктов, содержащих клетчатку, нежирный белок
Диета DASH также эффективна за счет увеличения количества продуктов, содержащих клетчатку, нежирный белок. Фото: Изображение Midjourney

Что входит в диету DASH?

В среднем человек, соблюдающий диету DASH, должен ежедневно потреблять:

  • 6-8 порций зерновых, предпочтительно цельнозерновых;
  • 6 или менее порций нежирного мяса, птицы и рыбы;
  • 4-5 порций овощей;
  • 4-5 порций фруктов;
  • 2-3 порции нежирных или обезжиренных молочных продуктов;
  • 2-3 порции жиров или масел.

Почему эта диета универсальна?

Диета DASH также отличный вариант для всех, кто хочет придерживаться здорового питания. Поскольку данная диета делает упор на цельные продукты с естественным низким содержанием вредных жиров и добавленного сахара, а также на умеренные порции, она также может привести к похудению, говорят специалисты.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Диета#Здоровое питание#Все материалы авторов
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