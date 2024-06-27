Что такое диета DASH? Как с ее помощью можно снизить артериальное давление

Posted 27 июня, 09:09
Published 27 июня, 09:09
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
План питания составлен с акцентом на цельные продукты, такие как фрукты и овощи, обезжиренные или нежирные молочные продукты, цельнозерновые злаки, нежирное мясо, рыба и птица.
Диета DASH предназначена не только для гипертоников, но и для пациентов, которые подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Ее основной принцип — ограничение потребления натрия. Исходя из этого существует два варианта диеты DASH. Первый предполагает ограничение натрия до 2300 мг в день, второй — до 1500 мг в день.
Диета DASH работает не только за счет ограничения натрия, также она снижает потребление насыщенных жиров, ведь и то, и другое может нанести серьезный вред здоровью сердца.
«Питание с высоким содержанием соли может повышать кровяное давление, что создает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, — говорит диетолог, доктор медицинских наук Кимберли Роуз-Френсис. — Насыщенные жиры повышают уровень холестерина, который потенциально может блокировать или уменьшать приток крови к сердцу». Результатом может стать сердечный приступ и инсульт.
Кроме того, диета DASH также эффективна за счет увеличения количества продуктов, содержащих клетчатку, нежирный белок и другие полезные питательные вещества.
В среднем человек, соблюдающий диету DASH, должен ежедневно потреблять:
Диета DASH также отличный вариант для всех, кто хочет придерживаться здорового питания. Поскольку данная диета делает упор на цельные продукты с естественным низким содержанием вредных жиров и добавленного сахара, а также на умеренные порции, она также может привести к похудению, говорят специалисты.
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