Без скандала: как общаться со вспыльчивым собеседником

Posted 27 июня, 13:02
Published 27 июня, 13:02
Modified 10 сентября, 03:07
Updated 10 сентября, 03:07
Даже если изначально кажется, что партнер не прав, не спешите спорить. Спокойно выслушайте его, при этом выпрямитесь и смотрите прямо в глаза.
Постарайтесь встать на его позицию и посмотреть на ситуацию его глазами. Покажите, что вы готовы к пониманию и диалогу. Но не сюсюкайте и не лебезите — собеседник должен почувствовать, что с ним общаются не с позиции ребенка, а с позиции взрослого человека.
Если напряжение в диалоге нарастает, начинайте говорить тише и спокойней. Собеседник начнет подстраиваться под вас и тоже перестанет кричать и ругаться.
Это не так просто сделать, но нужно попытаться контролировать свои эмоции. Как только вы перестанете следить за собственным эмоциональным состоянием, партнер снова сорвется на крик.
Слова «успокойся», «прекрати», «перестань» и др. только подольют масла в огонь ссоры. Вспыльчивый собеседник придет в ярость, и успокоить его будет сложно.
Вместо этого скажите, что вам сложно дальше продолжать диалог в таком ключе, не делая при этом замечаний и не кидаясь обвинениями.
Если прийти к общему решению не получается, переключите внимание партнера на другой вопрос. Этот прием хорошо работает в улаживании конфликтов. Тема должна быть интересной и приятной для партнера. Дайте ему остыть, а уже после, когда он успокоится, снова вернитесь к обсуждению проблемы.
На переговорах советуют зеркалить поведение собеседника, чтобы добиться взаимопонимания. Но этот метод не работает со вспыльчивым и агрессивным партнером. Наоборот — ведите себя противоположно: спокойно, расслабленно, но уверенно.
Если вы видите, что наладить конструктивный диалог не удастся, переведите общение в другую плоскость. Уйдите от общения в лоб, используя другие способы диалога, например, через мессенджеры. Таким образом, вы дадите ему время остыть и обдумать, что вы пытаетесь до него донести.
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