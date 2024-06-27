Без скандала: как общаться со вспыльчивым собеседником

Постарайтесь встать на его позицию и посмотреть на ситуацию его глазами. Покажите, что вы готовы к пониманию и диалогу. Но не сюсюкайте и не лебезите — собеседник должен почувствовать, что с ним общаются не с позиции ребенка, а с позиции взрослого человека.