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Posted 27 июня, 13:02

Published 27 июня, 13:02

Modified 10 сентября, 03:07

Updated 10 сентября, 03:07

Без скандала: как общаться со вспыльчивым собеседником

Без скандала: как общаться со вспыльчивым собеседником

27 июня 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Без скандала: как общаться со вспыльчивым собеседником
Как избежать конфликта в беседе со вспыльчивым партнером, сгладить острые углы и при этом сохранить хорошие отношения? 6 техник общения с агрессивным и вспыльчивым собеседником.

Выслушайте

Даже если изначально кажется, что партнер не прав, не спешите спорить. Спокойно выслушайте его, при этом выпрямитесь и смотрите прямо в глаза.

Постарайтесь встать на его позицию и посмотреть на ситуацию его глазами. Покажите, что вы готовы к пониманию и диалогу. Но не сюсюкайте и не лебезите — собеседник должен почувствовать, что с ним общаются не с позиции ребенка, а с позиции взрослого человека.

Говорите тихо и медленно

Если напряжение в диалоге нарастает, начинайте говорить тише и спокойней. Собеседник начнет подстраиваться под вас и тоже перестанет кричать и ругаться.

Это не так просто сделать, но нужно попытаться контролировать свои эмоции. Как только вы перестанете следить за собственным эмоциональным состоянием, партнер снова сорвется на крик.

Если напряжение в диалоге нарастает, начинайте говорить тише и спокойнейЕсли напряжение в диалоге нарастает, начинайте говорить тише и спокойней
Если напряжение в диалоге нарастает, начинайте говорить тише и спокойней. Фото: Изображение Midjourney

Не указывайте собеседнику, что нужно делать

Слова «успокойся», «прекрати», «перестань» и др. только подольют масла в огонь ссоры. Вспыльчивый собеседник придет в ярость, и успокоить его будет сложно.

Вместо этого скажите, что вам сложно дальше продолжать диалог в таком ключе, не делая при этом замечаний и не кидаясь обвинениями.

Переключите внимание

Если прийти к общему решению не получается, переключите внимание партнера на другой вопрос. Этот прием хорошо работает в улаживании конфликтов. Тема должна быть интересной и приятной для партнера. Дайте ему остыть, а уже после, когда он успокоится, снова вернитесь к обсуждению проблемы.

Если прийти к общему решению не получается, переключите внимание партнера на другой вопрос.Если прийти к общему решению не получается, переключите внимание партнера на другой вопрос.
Если прийти к общему решению не получается, переключите внимание партнера на другой вопрос.. Фото: Изображение Midjourney

Не зеркальте

На переговорах советуют зеркалить поведение собеседника, чтобы добиться взаимопонимания. Но этот метод не работает со вспыльчивым и агрессивным партнером. Наоборот — ведите себя противоположно: спокойно, расслабленно, но уверенно.

Установите свои границы

Если вы видите, что наладить конструктивный диалог не удастся, переведите общение в другую плоскость. Уйдите от общения в лоб, используя другие способы диалога, например, через мессенджеры. Таким образом, вы дадите ему время остыть и обдумать, что вы пытаетесь до него донести.

#Алина Ибрагимова#Общество#Все материалы авторов#Психология#Агрессия#Общение
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