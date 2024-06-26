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Posted 26 июня, 08:30

Published 26 июня, 08:30

Modified 10 сентября, 03:02

Updated 10 сентября, 03:02

Лучшие фитнес-приложения — 2024: почему вы должны скачать именно их

Лучшие фитнес-приложения — 2024: почему вы должны скачать именно их

26 июня 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Лучшие фитнес-приложения — 2024: почему вы должны скачать именно их
Вы поняли, что пришло время заняться своим здоровьем и сбросить накопившиеся лишние килограммы? Начните с самого простого — с установки на смартфон удобного фитнес-приложения! Рассказываем о новинках 2024 года и о том, чем они могут быть полезны именно вам.

Map My Run

Отличное приложение для фитнес-тренировок, которое разрабатывалось изначально для тех, кто занимается бегом. Назвать новым его нельзя — релиз вышел 16 лет назад, однако оно регулярно обновляется и дополняется множеством функций, что позволяет ему оставаться одним из лучших.

Для любителей бега в приложении есть несколько десятков миллионов маршрутов. Кроме того, оно рассчитывает сожженные во время тренировки калории, расстояние, высоту, темп нагрузки. Доступна функция аудиокоучинга, есть GPS.

Приложение для фитнеса Map My RunПриложение для фитнеса Map My Run
Приложение для фитнеса Map My Run. Фото: скриншот/play.google.com
Приложение для фитнеса Map My RunПриложение для фитнеса Map My Run
Приложение для фитнеса Map My Run. Фото: скриншот/play.google.com

Nike Training Club

Приложение подходит для персональных тренировок. Установив его, можно получить открытый доступ к множеству программ, рассчитанных на любое количество времени, выбрав оптимальный вариант с учетом целей тренировки. В приложении есть видеоуроки, что делает занятия максимально результативными.

Уровень подготовки спортсмена значения не имеет — приложение рассчитано на широкий круг пользователей и может быть полезно как профессионалам, так и новичкам. Приятные бонусы — рекомендации по составлению рациона, сну и восстановлению после тренировок.

Приложение для фитнеса Nike Training ClubПриложение для фитнеса Nike Training Club
Приложение для фитнеса Nike Training Club. Фото: скриншот/play.google.com
Приложение для фитнеса Nike Training ClubПриложение для фитнеса Nike Training Club
Приложение для фитнеса Nike Training Club. Фото: скриншот/play.google.com

My Fitness Pal

Это приложение помогает эффективно тренироваться и корректировать рацион — по сути, это цифровой аналог личного тренера. Оно с высокой точностью рассчитывает калорийность продуктов и блюд, помогает ставить цели тренировок, дает советы по коррекции питания и тренировочного плана.

Приложение для фитнеса My Fitness PalПриложение для фитнеса My Fitness Pal
Приложение для фитнеса My Fitness Pal. Фото: скриншот/play.google.com
Приложение для фитнеса My Fitness PalПриложение для фитнеса My Fitness Pal
Приложение для фитнеса My Fitness Pal. Фото: скриншот/play.google.com

7 Minute Workout

Название приложения говорит само за себя — оно предназначено для тех, кто начинает с малого или предпочитает тренироваться понемногу, но часто. Такой вариант может быть удобен, если вы очень заняты и буквально выкраиваете в своем графике минуты для физической активности.

В приложении есть аудиоуроки и видеоуроки, подборки эффективных и простых приложений, готовые программы для новичков и продвинутых любителей фитнеса.

Приложение для фитнеса 7 Minute WorkoutПриложение для фитнеса 7 Minute Workout
Приложение для фитнеса 7 Minute Workout. Фото: скриншот/play.google.com
Приложение для фитнеса 7 Minute WorkoutПриложение для фитнеса 7 Minute Workout
Приложение для фитнеса 7 Minute Workout. Фото: скриншот/play.google.com
#Алина Ибрагимова#Видео#Здоровье#Фитнес#Все материалы авторов
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