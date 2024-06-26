Лучшие фитнес-приложения — 2024: почему вы должны скачать именно их

Posted 26 июня, 08:30
Published 26 июня, 08:30
Modified 10 сентября, 03:02
Updated 10 сентября, 03:02
Отличное приложение для фитнес-тренировок, которое разрабатывалось изначально для тех, кто занимается бегом. Назвать новым его нельзя — релиз вышел 16 лет назад, однако оно регулярно обновляется и дополняется множеством функций, что позволяет ему оставаться одним из лучших.
Для любителей бега в приложении есть несколько десятков миллионов маршрутов. Кроме того, оно рассчитывает сожженные во время тренировки калории, расстояние, высоту, темп нагрузки. Доступна функция аудиокоучинга, есть GPS.
Приложение подходит для персональных тренировок. Установив его, можно получить открытый доступ к множеству программ, рассчитанных на любое количество времени, выбрав оптимальный вариант с учетом целей тренировки. В приложении есть видеоуроки, что делает занятия максимально результативными.
Уровень подготовки спортсмена значения не имеет — приложение рассчитано на широкий круг пользователей и может быть полезно как профессионалам, так и новичкам. Приятные бонусы — рекомендации по составлению рациона, сну и восстановлению после тренировок.
Это приложение помогает эффективно тренироваться и корректировать рацион — по сути, это цифровой аналог личного тренера. Оно с высокой точностью рассчитывает калорийность продуктов и блюд, помогает ставить цели тренировок, дает советы по коррекции питания и тренировочного плана.
Название приложения говорит само за себя — оно предназначено для тех, кто начинает с малого или предпочитает тренироваться понемногу, но часто. Такой вариант может быть удобен, если вы очень заняты и буквально выкраиваете в своем графике минуты для физической активности.
В приложении есть аудиоуроки и видеоуроки, подборки эффективных и простых приложений, готовые программы для новичков и продвинутых любителей фитнеса.
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