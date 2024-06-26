«Головоломка 2»: почему подростковая тревожность — это не всегда плохо

Posted 26 июня, 08:17
Published 26 июня, 08:17
Modified 10 сентября, 03:01
Updated 10 сентября, 03:01
«Головоломка 2» — продолжение истории о девочке Райли, с которой зрители знакомы по первой части этого мультфильма. Она стала старше, подружилась со своими эмоциями, которые превратились в настоящую команду. Однако все меняется после того, как Райли вступает в период полового созревания.
В новых условиях команда эмоций буквально разваливается на глазах. Однако восстановление начинается быстро, и этот сюжет наглядно демонстрирует, как половое созревание влияет на организм, в том числе на мозг.
В команде Райли появляются новые эмоции — Зависть, Смущение, Тоска и Тревога. Именно они становятся настоящими помощниками для девочки.
С тревожностью сталкиваются практически все современные подростки, и она влияет на характер, школьную успеваемость и даже на способность ребенка добиваться успеха уже во взрослом возрасте. В мультфильме «Головоломка» наглядно демонстрируется разница между тревожностью и тревогой. Последняя — просто этап взросления, избежать которого не получится.
Тревога не способна навредить, исключение — ситуации, когда эта эмоция становится особенно сильной. Это тоже показано в мультфильме «Головоломка 2».
Многие психологи отмечают, что в мультфильме демонстрируются рабочие способы брать эмоции под контроль, управлять ими. К примеру, если верх берег тревога, то основные эмоции начинают подавляться. И эмоции время от времени могут меняться местами, однако стремиться необходимо к тому, чтобы все они работали в команде, как в случае с Райли. В этом случае и подросток, и взрослый поймет, что дружить со своими эмоциями полезно и нужно, и каждая из них, даже если это печаль, играет свою важную роль.
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