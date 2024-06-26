«Головоломка 2»: почему подростковая тревожность — это не всегда плохо

Многие психологи отмечают, что в мультфильме демонстрируются рабочие способы брать эмоции под контроль, управлять ими. К примеру, если верх берег тревога, то основные эмоции начинают подавляться. И эмоции время от времени могут меняться местами, однако стремиться необходимо к тому, чтобы все они работали в команде, как в случае с Райли. В этом случае и подросток, и взрослый поймет, что дружить со своими эмоциями полезно и нужно, и каждая из них, даже если это печаль, играет свою важную роль.