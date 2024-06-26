Гидробоб: идеальная прическа для пляжного образа

Posted 26 июня, 09:03
Published 26 июня, 09:03
Modified 10 сентября, 03:02
Updated 10 сентября, 03:02
Гидробоб — одна из многочисленных разновидностей стрижки боб, которая в 2024 году считается самой модной. От прочих коротких стрижек она отличается тем, что формируется с учетом линии подбородка. Кроме того, волосы стригутся так, что выглядят мокрыми и имеют нарочито небрежный вид.
Добиться эффекта мокрых волос в случае с гидробобом помогает правильная укладка, для которой используются специальные средства. В целом, как отмечают стилисты, любую короткую стрижку при желании можно превратить в гидробоб. Главное, чтобы в прическе преобладали четкие и ровные линии, за счет которых пряди будут иметь блестящий и гладкий вид.
Стандартная длина гидробоба — примерно до плеча или чуть выше. Слоев в такой стрижке должно быть немного. Укладывать волосы можно разными способами, самый простой — помыть голову и не сушить пряди, они должны высохнуть сами по себе. Для питания волос можно использовать кондиционер, а также специальные средства для придания прядям блеска.
На влажные волосы следует нанести небольшое количество мусса — лучше выбирать средства, предназначенные специально для скульптурирования. Средство наносится по всей длине, от корней до самых кончиков, в процессе волосы можно аккуратно расчесывать — это позволит придать им нужную форму.
Финальный штрих — фиксация волос, для которой можно использовать обычный лак. Чтобы волосы красиво блестели, можно нанести на них небольшое количество специального спрея. Это средство также поможет добиться и эффекта мокрых волос.
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