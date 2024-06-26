Гидробоб: идеальная прическа для пляжного образа

Стандартная длина гидробоба — примерно до плеча или чуть выше. Слоев в такой стрижке должно быть немного. Укладывать волосы можно разными способами, самый простой — помыть голову и не сушить пряди, они должны высохнуть сами по себе. Для питания волос можно использовать кондиционер, а также специальные средства для придания прядям блеска.