3 лимонных десерта, которыми не стыдно накормить гостей

Лимонный пирог (лимонник) Лимонное печенье Лимонные кексы с маком

Многие думают, что все, что можно сделать из лимонов, — это лимонад. Ну и разве что еще в чай добавить дольку-другую для улучшения вкуса. Однако этим возможности применения лимонов в кулинарии не ограничиваются. В этой статье мы расскажем о трех рецептах вкусных и нежных лимонных десертов.