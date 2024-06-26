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Posted 26 июня, 07:00

Published 26 июня, 07:00

Modified 10 сентября, 03:00

Updated 10 сентября, 03:00

3 лимонных десерта, которыми не стыдно накормить гостей

3 лимонных десерта, которыми не стыдно накормить гостей

26 июня 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
3 лимонных десерта, которыми не стыдно накормить гостей
Многие думают, что все, что можно сделать из лимонов, — это лимонад. Ну и разве что еще в чай добавить дольку-другую для улучшения вкуса. Однако этим возможности применения лимонов в кулинарии не ограничиваются. В этой статье мы расскажем о трех рецептах вкусных и нежных лимонных десертов.

Как правило, в приготовлении десертов используются сок или цедра лимона. Цедру следует срезать тонким слоем с целого фрукта, а сок, если у вас нет соковыжималки, проще всего будет добыть, предварительно покатав лимон по столу, одновременно с силой нажимая на него ладонью.

Лимонный пирог (лимонник)

Лимонный пирог, или лимонник, — сладкий десерт, идеальное угощение для семейного или дружеского чаепития. Чтобы его приготовить, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • для коржей — 480 г муки, 100 г сливочного масла, 250 г сметаны жирностью 20%, 1⁄2 чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара и 10 г разрыхлителя.
  • для начинки — 1 лимон, 200 г сахара, 20 г кукурузного крахмала и сахарная пудра для посыпания готового пирога.

Первым делом потребуется смешать вместе муку, соль, сахар и разрыхлитель, а потом положить в смесь масло и хорошенько перемешать. После этого нужно добавить сметану. В итоге должно получиться мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Его желательно обернуть пленкой и поставить в холодильник на полчаса.

Пока тесто отдыхает, нужно приготовить начинку. Лимон следует обдать кипятком, чтобы ушла горечь, и порезать ломтиками, а затем вместе с кожурой измельчить в блендере. Тесто вынуть из холодильника и разделить надвое, причем одна часть должна быть больше другой. В смазанную маслом форму следует положить большую заготовку для коржа, предварительно тонко раскатав ее, и сформировать по краям бортики.

Измельченный лимон нужно смешать с сахаром и крахмалом, а затем выложить на тесто в форме, разровнять и закрыть сверху лепешкой, раскатанной из меньшей заготовки. Края двух лепешек теста нужно защипнуть вместе, а затем проколоть вилкой верхний корж в нескольких местах. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут, до появления румяной корочки. Готовый пирог подавать, посыпав сверху сахарной пудрой.

Лимонный пирог (лимонник) — рецептЛимонный пирог (лимонник) — рецепт
Лимонный пирог (лимонник) — рецепт. Фото: Изображение Midjourney

Лимонное печенье

Для того, чтобы приготовить вкусное песочное лимонное печенье, нужно взять 300 г муки, 100 г сахарной пудры, 1 яйцо, 180 г сливочного масла и цедру 2 лимонов. Смешать вместе муку, пудру, масло и цедру, затем вбить в смесь яйцо и вымесить тесто. Готовую массу убрать в холодильник на 20–30 минут. Когда тесто охладится, раскатать его тонким слоем и вырезать печенье.

Выпекать лимонное печенье следует в духовке, заранее разогретой до 180 градусов до тех пор, пока оно не станет твердым и подрумяненным.

Лимонное печенье — рецептЛимонное печенье — рецепт
Лимонное печенье — рецепт. Фото: Изображение Midjourney

Лимонные кексы с маком

А для того, чтобы приготовить это десерт, потребуется 150 г сахара и 8 г ванильного сахара, 160 г сливочного масла, 3 яйца, 260 г муки, 10 г разрыхлителя, 50 г кондитерского мака, 250 г 20-процентной сметаны, 1 лимон и 80 г сахарной пудры.

В глубокой миске смешать размягченное масло, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до однородной массы. Добавить в смесь яйца и хорошенько размешать. Добавить цедру лимона и сметану, в процессе постоянно помешивая основу для теста. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и маком, соединить с жидкой смесью и добавить сок половины лимона. Получившуюся массу выложить в формочки для кексов, предварительно смазанные маслом и присыпанные мукой.

Выпекать кексы в заранее разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 25–30 минут. Для глазури следует смешать сок второй половинки лимона с сахарной пудрой и смазать этой смесью готовые кексы, которые также можно посыпать сверху маком (по желанию).

Лимонные кексы с маком — рецептЛимонные кексы с маком — рецепт
Лимонные кексы с маком — рецепт. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов#Десерт
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