3 лимонных десерта, которыми не стыдно накормить гостей

Posted 26 июня, 07:00
Published 26 июня, 07:00
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
Как правило, в приготовлении десертов используются сок или цедра лимона. Цедру следует срезать тонким слоем с целого фрукта, а сок, если у вас нет соковыжималки, проще всего будет добыть, предварительно покатав лимон по столу, одновременно с силой нажимая на него ладонью.
Лимонный пирог, или лимонник, — сладкий десерт, идеальное угощение для семейного или дружеского чаепития. Чтобы его приготовить, вам потребуются следующие ингредиенты:
Первым делом потребуется смешать вместе муку, соль, сахар и разрыхлитель, а потом положить в смесь масло и хорошенько перемешать. После этого нужно добавить сметану. В итоге должно получиться мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Его желательно обернуть пленкой и поставить в холодильник на полчаса.
Пока тесто отдыхает, нужно приготовить начинку. Лимон следует обдать кипятком, чтобы ушла горечь, и порезать ломтиками, а затем вместе с кожурой измельчить в блендере. Тесто вынуть из холодильника и разделить надвое, причем одна часть должна быть больше другой. В смазанную маслом форму следует положить большую заготовку для коржа, предварительно тонко раскатав ее, и сформировать по краям бортики.
Измельченный лимон нужно смешать с сахаром и крахмалом, а затем выложить на тесто в форме, разровнять и закрыть сверху лепешкой, раскатанной из меньшей заготовки. Края двух лепешек теста нужно защипнуть вместе, а затем проколоть вилкой верхний корж в нескольких местах. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут, до появления румяной корочки. Готовый пирог подавать, посыпав сверху сахарной пудрой.
Для того, чтобы приготовить вкусное песочное лимонное печенье, нужно взять 300 г муки, 100 г сахарной пудры, 1 яйцо, 180 г сливочного масла и цедру 2 лимонов. Смешать вместе муку, пудру, масло и цедру, затем вбить в смесь яйцо и вымесить тесто. Готовую массу убрать в холодильник на 20–30 минут. Когда тесто охладится, раскатать его тонким слоем и вырезать печенье.
Выпекать лимонное печенье следует в духовке, заранее разогретой до 180 градусов до тех пор, пока оно не станет твердым и подрумяненным.
А для того, чтобы приготовить это десерт, потребуется 150 г сахара и 8 г ванильного сахара, 160 г сливочного масла, 3 яйца, 260 г муки, 10 г разрыхлителя, 50 г кондитерского мака, 250 г 20-процентной сметаны, 1 лимон и 80 г сахарной пудры.
В глубокой миске смешать размягченное масло, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до однородной массы. Добавить в смесь яйца и хорошенько размешать. Добавить цедру лимона и сметану, в процессе постоянно помешивая основу для теста. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и маком, соединить с жидкой смесью и добавить сок половины лимона. Получившуюся массу выложить в формочки для кексов, предварительно смазанные маслом и присыпанные мукой.
Выпекать кексы в заранее разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 25–30 минут. Для глазури следует смешать сок второй половинки лимона с сахарной пудрой и смазать этой смесью готовые кексы, которые также можно посыпать сверху маком (по желанию).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14