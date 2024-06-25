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Posted 25 июня, 07:16

Published 25 июня, 07:16

Modified 10 сентября, 02:55

Updated 10 сентября, 02:55

Женщины находят мужчин более привлекательными, когда видят их с детьми

Женщины находят мужчин более привлекательными, когда видят их с детьми

25 июня 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Женщины находят мужчин более привлекательными, когда видят их с детьми
Таковы результаты исследования, которое провели ученые Лейденского университета в Нидерландах. Представители науки считают, что женщины таким образом подсознательно тянутся к мужчинам, которые проявляют себя хорошими отцами. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

В ходе исследования его автор, профессор Питер Бос и Ханна Спенсер проверили реакцию 360 женщин. Им показывали фотографии, на которых те либо пребывают в одиночестве, либо проводят время с детьми — кормят их, одевают, гуляют и пр. При этом не указывалось, являются ли мужчины и дети на фото родственниками.

Респонденток просили оценить привлекательность мужчин по шкале от 1 до 100. Результат получился следующим: опрошенные дамы более высоко оценивали фотографии, на которых мужчины были запечатлены с ребенком. Они обнаружили, что большой процент таких респонденток — это женщины с высокой мотивацией воспитания или мечтающие о ребенке.

Опрошенные дамы более высоко оценивали фотографии, на которых мужчины были запечатлены с ребенкомОпрошенные дамы более высоко оценивали фотографии, на которых мужчины были запечатлены с ребенком
Опрошенные дамы более высоко оценивали фотографии, на которых мужчины были запечатлены с ребенком. Фото: Изображение Midjourney

Причины выбора

Поскольку воспитание ребенка весьма трудоемкий процесс, женщины могут иметь эволюционную предрасположенность к тому, чтобы испытывать влечение к мужчинам, демонстрирующим качества хорошего и заботливого родителя.

Эта тема вызвала бурное обсуждение на популярных американских форумах Mumsnet и Reddit.

«Видеть, как мужчина проявляет мягкость со своими детьми, так же привлекательно, как если бы он обнимал котенка или щенка», — пишут растроганные представительницы прекрасного пола.

Другие отметили, что хорошие отношения мужчины с детьми являются признаком личности, которая имеет все качества для того, чтобы стать хорошим партнером для семейных отношений. Иными словами, к таким мужчинам у женщин определенно больше доверия.

Не доверяйте только фотографиям, важно лично убедиться в том, что ваш партнер действительно заботливый человекНе доверяйте только фотографиям, важно лично убедиться в том, что ваш партнер действительно заботливый человек
Не доверяйте только фотографиям, важно лично убедиться в том, что ваш партнер действительно заботливый человек. Фото: Изображение Midjourney

И в связи с этим автор исследования предостерегает женщин от необдуманного выбора:

«Не доверяйте только фотографиям, важно лично убедиться в том, что ваш партнер действительно заботливый человек, он правильно мотивирован и на самом деле станет отличным отцом для своих детей».
#Алина Ибрагимова#Общество#Мужчины#Женщины#Все материалы авторов#Психология
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