Женщины находят мужчин более привлекательными, когда видят их с детьми

Posted 25 июня, 07:16
Published 25 июня, 07:16
Modified 10 сентября, 02:55
Updated 10 сентября, 02:55
В ходе исследования его автор, профессор Питер Бос и Ханна Спенсер проверили реакцию 360 женщин. Им показывали фотографии, на которых те либо пребывают в одиночестве, либо проводят время с детьми — кормят их, одевают, гуляют и пр. При этом не указывалось, являются ли мужчины и дети на фото родственниками.
Респонденток просили оценить привлекательность мужчин по шкале от 1 до 100. Результат получился следующим: опрошенные дамы более высоко оценивали фотографии, на которых мужчины были запечатлены с ребенком. Они обнаружили, что большой процент таких респонденток — это женщины с высокой мотивацией воспитания или мечтающие о ребенке.
Поскольку воспитание ребенка весьма трудоемкий процесс, женщины могут иметь эволюционную предрасположенность к тому, чтобы испытывать влечение к мужчинам, демонстрирующим качества хорошего и заботливого родителя.
Эта тема вызвала бурное обсуждение на популярных американских форумах Mumsnet и Reddit.
«Видеть, как мужчина проявляет мягкость со своими детьми, так же привлекательно, как если бы он обнимал котенка или щенка», — пишут растроганные представительницы прекрасного пола.
Другие отметили, что хорошие отношения мужчины с детьми являются признаком личности, которая имеет все качества для того, чтобы стать хорошим партнером для семейных отношений. Иными словами, к таким мужчинам у женщин определенно больше доверия.
И в связи с этим автор исследования предостерегает женщин от необдуманного выбора:
«Не доверяйте только фотографиям, важно лично убедиться в том, что ваш партнер действительно заботливый человек, он правильно мотивирован и на самом деле станет отличным отцом для своих детей».
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