Женщины находят мужчин более привлекательными, когда видят их с детьми

В ходе исследования его автор, профессор Питер Бос и Ханна Спенсер проверили реакцию 360 женщин. Им показывали фотографии, на которых те либо пребывают в одиночестве, либо проводят время с детьми — кормят их, одевают, гуляют и пр. При этом не указывалось, являются ли мужчины и дети на фото родственниками.