Самые яркие тренды стиля бохо

Posted 25 июня, 13:39
Published 25 июня, 13:39
Modified 10 сентября, 02:57
Updated 10 сентября, 02:57
Бохо — это больше чем мода, это целая философия, отношение к жизни, отражающее эстетику, вдохновленную культурой и традициями многих стран. Стиль бохо имеет очень давнюю историю, но ежегодно переосмысливается современными дизайнерами и обретает все более утилитарный налет. При этом есть элементы, которые даже по прошествии столетий остаются неизменными: белое кружево, бахрома, пэчворк, жемчуг, перья и многое другое.
Ключевыми вещами для бохо-стиля являются, например, юбки широкого кроя, туники с вышивкой, платья с цветочным рисунком, джинсовые куртки, ковбойские сапоги и различные предметы одежды из трикотажа.
Разноцветные шелковые шарфы на волосах также демонстрируют принадлежность к бохо-стилю. Кроме того, бохо-шик во многом опирается на натуральные цвета и материалы, а также на традиционные принты и ремесленные техники.
Модницы обожают сочетать яркие струящиеся макси-платья с простыми аксессуарами и сумками из плетеного материала. Сумки из грубой зернистой или гладкой кожи натуральных оттенков также прекрасно дополняют образ.
Цветочные и этнические узоры — это классика стиля бохо. К ним также можно отнести размытый орнамент батика, разные вариации пейсли. На ноги — кожаные сандалии или грубые ботинки. Вариант с кроссовками тоже будет неплох, ведь этот самобытный стиль не чужд эклектике.
Девиз модниц, одевающихся в стиле бохо, «Слишком много не бывает!» Например, вы можете выбрать несколько вещей с бахромой, множество винтажных украшений и большие привлекательные солнцезащитные очки. Шляпы, банданы, платки, сумки-корзины и сумки-мешки и т. д. также прекрасно сочетаются с платьем в стиле бохо, а также защитят вас от солнца!
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