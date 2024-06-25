Самые яркие тренды стиля бохо

Бохо — это больше чем мода, это целая философия, отношение к жизни, отражающее эстетику, вдохновленную культурой и традициями многих стран. Стиль бохо имеет очень давнюю историю, но ежегодно переосмысливается современными дизайнерами и обретает все более утилитарный налет. При этом есть элементы, которые даже по прошествии столетий остаются неизменными: белое кружево, бахрома, пэчворк, жемчуг, перья и многое другое.