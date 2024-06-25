Почему рекомендации по питанию от долгожителей могут оказаться бесполезными

Posted 25 июня, 09:56
Published 25 июня, 09:56
Modified 10 сентября, 02:56
Updated 10 сентября, 02:56
Есть такое понятие, как ошибка (предвзятость) выжившего, которое заключается в оценке ситуации только по видимым результатам. Например, если в группе из сотни человек, куривших на протяжении всей своей жизни, 98% умрут раньше от различных заболеваний сердца и легких, а 2% доживут до 100 или более лет, то эти двое на вопрос, как им удалось столько прожить, могут ответить, что выкуривали по пачке сигарет в день. Но это не повод для других людей поступать так же.
Или, например, долгожители расскажут в интервью журналистам, что каждый день ели большое количество сладостей или жирного мяса, запивая все это стаканом крепкого алкоголя. Любопытно, что подобная предвзятость встречается довольно часто и не только в отношении «секретов долголетия», но и в других сферах жизни. То есть мы в большинстве случаев слышим об успехах, а не о неудачах.
Что же касается людей, которые дожили до глубокой старости, то, по мнению исследователей, изучающих данный феномен, нельзя однозначно сказать, стали ли причиной их хорошего физического состояния регулярные занятия спортом, какая-то определенная диета, генетика или же какой-то неизвестный фактор. В целом же вы можете попытаться продлить себе жизнь, отказавшись от вредных привычек, сбалансировано питаясь и больше двигаясь.
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