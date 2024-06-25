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Posted 25 июня, 09:56

Published 25 июня, 09:56

Modified 10 сентября, 02:56

Updated 10 сентября, 02:56

Почему рекомендации по питанию от долгожителей могут оказаться бесполезными

Почему рекомендации по питанию от долгожителей могут оказаться бесполезными

25 июня 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Почему рекомендации по питанию от долгожителей могут оказаться бесполезными
Когда у людей, чей возраст перевалил за сотню лет, берут интервью, журналисты обычно интересуются, как им удалось столько прожить. И в ответ звучат самые разные «рецепты долголетия», к которым многие люди стараются прислушиваться. Однако в некоторых случаях лучше этого не делать, и вот почему.

Чаще всего диета долгожителей хороша только для них самих

Есть такое понятие, как ошибка (предвзятость) выжившего, которое заключается в оценке ситуации только по видимым результатам. Например, если в группе из сотни человек, куривших на протяжении всей своей жизни, 98% умрут раньше от различных заболеваний сердца и легких, а 2% доживут до 100 или более лет, то эти двое на вопрос, как им удалось столько прожить, могут ответить, что выкуривали по пачке сигарет в день. Но это не повод для других людей поступать так же.

Или, например, долгожители расскажут в интервью журналистам, что каждый день ели большое количество сладостей или жирного мяса, запивая все это стаканом крепкого алкоголя. Любопытно, что подобная предвзятость встречается довольно часто и не только в отношении «секретов долголетия», но и в других сферах жизни. То есть мы в большинстве случаев слышим об успехах, а не о неудачах.

В целом мы можем попытаться продлить себе жизнь, отказавшись от вредных привычек, сбалансировано питаясь и больше двигаясьВ целом мы можем попытаться продлить себе жизнь, отказавшись от вредных привычек, сбалансировано питаясь и больше двигаясь
В целом мы можем попытаться продлить себе жизнь, отказавшись от вредных привычек, сбалансировано питаясь и больше двигаясь. Фото: Изображение Midjourney

Что же касается людей, которые дожили до глубокой старости, то, по мнению исследователей, изучающих данный феномен, нельзя однозначно сказать, стали ли причиной их хорошего физического состояния регулярные занятия спортом, какая-то определенная диета, генетика или же какой-то неизвестный фактор. В целом же вы можете попытаться продлить себе жизнь, отказавшись от вредных привычек, сбалансировано питаясь и больше двигаясь.

#Алина Ибрагимова#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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