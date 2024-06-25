Почему рекомендации по питанию от долгожителей могут оказаться бесполезными

Есть такое понятие, как ошибка (предвзятость) выжившего, которое заключается в оценке ситуации только по видимым результатам. Например, если в группе из сотни человек, куривших на протяжении всей своей жизни, 98% умрут раньше от различных заболеваний сердца и легких, а 2% доживут до 100 или более лет, то эти двое на вопрос, как им удалось столько прожить, могут ответить, что выкуривали по пачке сигарет в день. Но это не повод для других людей поступать так же.