Как я избавилась от аллергии на пылевых клещей: помог пароочиститель

Posted 25 июня, 11:06
Published 25 июня, 11:06
Modified 10 сентября, 02:59
Updated 10 сентября, 02:59
Пылевые клещи — те самые «соседи», с которыми приходится существовать на одной территории каждому из нас. Однако для людей, страдающих аллергией на клещей, жизнь превращается в настоящее мучение. Лично мне приходилось регулярно обрабатывать квартиру специальными средствами, покупать только электроодеяла с функцией нагревания и даже убирать подушки в морозильную камеру. Одежду и белье я никогда не стирала при температуре ниже 60 градусов. И даже это помогало далеко не всегда. В определенные моменты накатывало отчаяние, но, к счастью, выход получилось найти.
В интернете мне попалась статья, в которой рассказывалось о проведенном учеными исследовании. Согласно ему, наиболее эффективным средством против пылевых клещей был признан вовсе не пылесос, а пароочиститель. В ходе эксперимента выяснилось, что на участках, которые в течение нескольких недель обрабатывали посредством пара, клещей вообще не осталось, а вот на других они были и активно размножались. Кроме того, после обработки пароочистителем изменилась и концентрация аллергена.
Это меня вдохновило, и я сразу же приобрела пароочиститель — стоил он недешево, но, забегая вперед, скажу, что покупка полностью оправдала себя. Теперь дома уборку я делаю только с ним, в частности, очищаю ковры, иногда могу использовать еще и пылесос — в таком сочетании это еще более эффективно. А об акарицидных препаратах, без которых я раньше не представляла жизни, вообще удалось забыть.
Пароочиститель — настоящая находка для аллергиков, в том числе и по той причине, что с его помощью можно делать экологичную уборку, не используя никакой химии. Когда я выполняю уборку, я даже не использую перчатки.
Я не сразу решилась на использование пароочистителя — его конструкция казалась мне очень сложной, особенно по сравнению с пылесосом. На практике же, после первых нескольких уборок, оказалось, что пользоваться им явно не сложнее, чем любой другой бытовой техникой.
Еще я сомневалась по поводу ковров — не испортятся ли они под воздействием пара. Однако и здесь мои сомнения быстро рассеялись — ковры в прекрасном состоянии. А то, что влага не используется при уборке, это только плюс, потому что именно она особенно благоприятствует размножению клещей. Пар, как выяснилось, удаляет даже неприятные запахи — вот такой приятный бонус.
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