Как я избавилась от аллергии на пылевых клещей: помог пароочиститель

Пылевые клещи — те самые «соседи», с которыми приходится существовать на одной территории каждому из нас. Однако для людей, страдающих аллергией на клещей, жизнь превращается в настоящее мучение. Лично мне приходилось регулярно обрабатывать квартиру специальными средствами, покупать только электроодеяла с функцией нагревания и даже убирать подушки в морозильную камеру. Одежду и белье я никогда не стирала при температуре ниже 60 градусов. И даже это помогало далеко не всегда. В определенные моменты накатывало отчаяние, но, к счастью, выход получилось найти.