Как крем с азелаиновой кислотой навсегда избавил меня от акне и пятен на лице

Я купила рекомендованный крем и пользовалась им так: сначала очищала лицо от косметики и других загрязнений, затем протирала кожу салфеткой или полотенцем. Далее я аккуратно и очень тонким слоем наносила крем на самые проблемные участки с акне и пятнами. Потребовалось совсем мало средства — чуть более двух сантиметров в длину. Затем нужно подождать, пока крем полностью впитается — в среднем на это уходит не более получаса. В принципе это все — далее можно использовать и косметику, и наносить крем против солнечных лучей.