Как крем с азелаиновой кислотой навсегда избавил меня от акне и пятен на лице

Posted 25 июня, 15:14
Published 25 июня, 15:14
Modified 10 сентября, 02:58
Updated 10 сентября, 02:58
Крем с азелаиновой кислотой мне посоветовали знакомые — по их словам, это средство помогло им избавиться от покраснений на коже лица и даже от угрей. Некоторые говорили, что тон кожи стал более ровным спустя несколько дней после начала использования крема, а сама кожа стала менее жирной.
Я купила рекомендованный крем и пользовалась им так: сначала очищала лицо от косметики и других загрязнений, затем протирала кожу салфеткой или полотенцем. Далее я аккуратно и очень тонким слоем наносила крем на самые проблемные участки с акне и пятнами. Потребовалось совсем мало средства — чуть более двух сантиметров в длину. Затем нужно подождать, пока крем полностью впитается — в среднем на это уходит не более получаса. В принципе это все — далее можно использовать и косметику, и наносить крем против солнечных лучей.
Я использовала крем регулярно, дважды в день. Почему выбрала именно крем? Потому что моя кожа, несмотря на все ее проблемы, все-таки склонна к сухости. Если бы кожа была жирной, то следовало бы использовать гель.
Результат не заставил себя долго ждать — прошло примерно три недели с момента начала использования крема, и я заметила, что кожа лица действительно улучшается. Пятна исчезают, становятся менее заметными. Однако я знала, что для стопроцентного эффекта нужно пройти курс — от двух месяцев до полугода. Продолжаю использовать крем и с радостью замечаю все новые и новые изменения к лучшему.
Кстати, после того, как я начала использовать крем, кожа стала слишком сухой, а в один из дней я заметила раздражения. Выяснилось, что это вполне нормальная реакция, ведь речь идет все-таки о лечении, а не об обычном уходе. Чтобы избавиться от раздражений, я начала использовать крем не два раза в день, а один — вечером. Вскоре все прошло.
Сейчас я могу с уверенностью утверждать, что этот крем действительно работает и справляется с проблемой, с которой до него не могли ничего «сделать» другие средства, в том числе и дорогие. Первые результаты становятся заметны быстро, но главное — не бросать на полпути и обязательно довести курс применения средства до конца.
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