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Posted 24 июня, 12:10

Published 24 июня, 12:10

Modified 10 сентября, 02:51

Updated 10 сентября, 02:51

Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Египте

Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Египте

24 июня 2024, 12:10
Фото: 1MI
Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Египте
В Египте выявлены случаи опасной инфекции — туристы уже успели привезти ее в Европу, фиксируются случаи летальных исходов.

В Италии несколько человек заразились опасной инфекционной болезнью, от которой массово умирали еще в XVIII столетии. Характерные симптомы, отмеченные медиками у заболевших — тошнота с рвотой, сильная ломота в костях и в мышцах, высокая температура. Все заболевшие вернулись в Италию после отдыха на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте.

Все заболевшие вернулись в Италию после отдыха на курорте Шарм-эш-Шейх в ЕгиптеВсе заболевшие вернулись в Италию после отдыха на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте
Все заболевшие вернулись в Италию после отдыха на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте. Фото: 1MI

Медики диагностировали у заболевших лихорадку денге. По данным на 10 июня 2024 года, в Италии зарегистрировано уже три таких случая. Лекарства против болезни по-прежнему нет: как и несколько столетий назад, для людей она представляет смертельную опасность. В 2023 году от лихорадки денге в мире скончалось несколько тысяч человек, а число инфицированных превысило пять миллионов.

По данным на 10 июня 2024 года, в Италии зарегистрировано уже три таких случаяПо данным на 10 июня 2024 года, в Италии зарегистрировано уже три таких случая
По данным на 10 июня 2024 года, в Италии зарегистрировано уже три таких случая. Фото: 1MI

Денге — инфекция вирусного типа, которую переносят комары. В случае этого заболевания инкубационный период составляет от трех дней до двух недель. Случаи инфицирования чаще всего регистрируются в субтропическом и в тропическом климате. Характерные симптомы заболевания — сыпь на коже, сильные головные и мышечные боли, повышение температуры. В ряде случаев отмечаются кашель в результате поражения дыхательных путей, ринорея, тонзиллит, понос и рвота с кровью.

Характерные симптомы заболевания — сыпь на коже, сильные головные и мышечные боли, повышение температурыХарактерные симптомы заболевания — сыпь на коже, сильные головные и мышечные боли, повышение температуры
Характерные симптомы заболевания — сыпь на коже, сильные головные и мышечные боли, повышение температуры. Фото: 1MI
#Алина Ибрагимова#Путешествия#Происшествия#Турист#Египет#Все материалы авторов#Болезнь#Вирус
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