Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Египте

Медики диагностировали у заболевших лихорадку денге. По данным на 10 июня 2024 года, в Италии зарегистрировано уже три таких случая. Лекарства против болезни по-прежнему нет: как и несколько столетий назад, для людей она представляет смертельную опасность. В 2023 году от лихорадки денге в мире скончалось несколько тысяч человек, а число инфицированных превысило пять миллионов.