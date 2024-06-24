Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Египте

Posted 24 июня, 12:10
Published 24 июня, 12:10
Modified 10 сентября, 02:51
Updated 10 сентября, 02:51
В Италии несколько человек заразились опасной инфекционной болезнью, от которой массово умирали еще в XVIII столетии. Характерные симптомы, отмеченные медиками у заболевших — тошнота с рвотой, сильная ломота в костях и в мышцах, высокая температура. Все заболевшие вернулись в Италию после отдыха на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте.
Медики диагностировали у заболевших лихорадку денге. По данным на 10 июня 2024 года, в Италии зарегистрировано уже три таких случая. Лекарства против болезни по-прежнему нет: как и несколько столетий назад, для людей она представляет смертельную опасность. В 2023 году от лихорадки денге в мире скончалось несколько тысяч человек, а число инфицированных превысило пять миллионов.
Денге — инфекция вирусного типа, которую переносят комары. В случае этого заболевания инкубационный период составляет от трех дней до двух недель. Случаи инфицирования чаще всего регистрируются в субтропическом и в тропическом климате. Характерные симптомы заболевания — сыпь на коже, сильные головные и мышечные боли, повышение температуры. В ряде случаев отмечаются кашель в результате поражения дыхательных путей, ринорея, тонзиллит, понос и рвота с кровью.
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