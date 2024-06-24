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Posted 24 июня, 03:02

Published 24 июня, 03:02

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

В чем связь между тяжелыми химическими элементами на Земле и взрывами в космосе

Как тяжелые химические элементы на Земле связаны с космическими явлениями?

24 июня 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney
В чем связь между тяжелыми химическими элементами на Земле и взрывами в космосе
Изначально Вселенная состояла из водорода и гелия. Позднее возникли другие элементы периодической таблицы, имевшие большую массу. Они возникли в результате ядерного синтеза звезд. Однако самые тяжелые элементы возникли совсем иным путем.

Создание химических элементов большой массы требует затрат энергии. Этим оно отличается от синтеза, в результате которого энергия, наоборот, высвобождается. Такая мысль натолкнула ученых на необходимость найти и изучить процесс, в результате которого возникли тяжелые элементы.

Самым вероятным считается гамма-всплеск. Это явление представляет собой самый мощный взрыв во Вселенной. Гамма-всплески порождают излучение, которое во много раз ярче Солнца. Такие мощные взрывы бывают двух видов: длинные, связанные с гибелью массивных звезд, и короткие, спровоцированные столкновением двух нейтронных звезд.

Создание химических элементов большой массы требует затрат энергииСоздание химических элементов большой массы требует затрат энергии
Создание химических элементов большой массы требует затрат энергии. Фото: Изображение Midjourney

В 2017 году ученые обнаружили сигнал, свидетельствующих о быстром сближении двух звезд. После столкновения этих космических тел произошла короткая гамма-вспышка, получившая обозначение GRB 100817A. В результате этого события случился выброс тяжелых частиц, зафиксированный космической аппаратурой. Ученые заметили, что произошел так называемый процесс быстрого захвата нейтронов (r-процесс), результатом которого и стало появление порции тяжелых элементов.

Простыми словами r-процесс можно описать так: ядра некоторых химических элементов, таких как железо, захватывают много нейтронных частиц. Их масса быстро увеличивается и в результате получаются новые химические элементы. Чтобы такой захват произошел, необходимо много свободных нейтронов, высокий уровень плотности и температуры. Однако короткие гамма-всплески, которые обеспечивают данные условия, происходят очень редко. Означает ли это, что мы обязаны появлению тяжелых элементов другому процессу?

В 2017 году ученые обнаружили сигнал, свидетельствующих о быстром сближении двух звездВ 2017 году ученые обнаружили сигнал, свидетельствующих о быстром сближении двух звезд
В 2017 году ученые обнаружили сигнал, свидетельствующих о быстром сближении двух звезд. Фото: Изображение Midjourney

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые переключили внимание на длинные гамма-всплески. В частности, взрыв, произошедший в 2022 году и получивший номер GRB 221009, был настолько мощным, что наблюдения за его последствиями начали спустя полгода, чтобы не быть ослепленными ярким свечением. Однако выброса тяжелых элементов исследователи не зафиксировали. Это означает, что существует другой путь их возникновения. Ученым только предстоит выяснить, какой именно.

#Алина Ибрагимова#Наука#Космос#Все материалы авторов
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