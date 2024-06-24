Как тяжелые химические элементы на Земле связаны с космическими явлениями?

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые переключили внимание на длинные гамма-всплески. В частности, взрыв, произошедший в 2022 году и получивший номер GRB 221009, был настолько мощным, что наблюдения за его последствиями начали спустя полгода, чтобы не быть ослепленными ярким свечением. Однако выброса тяжелых элементов исследователи не зафиксировали. Это означает, что существует другой путь их возникновения. Ученым только предстоит выяснить, какой именно.