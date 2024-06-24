Топ идей для летнего декора своими руками

Posted 24 июня, 06:47
Published 24 июня, 06:47
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Добавив несколько растений в горшках в пространство ванной комнаты, вы привнесете милую новизну в будничный ритуал умывания.
Плетеное кресло отлично смотрится на залитой солнцем террасе, к тому же оно очень функционально и удобно. В нем удобно читать и предаваться мечтам.
Поменять предметы мебели местами — легко. К тому же это действительно чудесным образом меняет обстановку и поднимает настроение.
Выберите прочную ткань с красивым принтом и украсьте стулья в столовой или гостиной. Это относительно быстрый способ обновить интерьер без необходимости менять мебель.
Убедитесь, что у вас есть небольшой уютный уголок для отдыха. Создайте его во внутреннем дворике или, возможно, на террасе, где можно уединиться, если вы не одни дома.
Порадуйте себя обновленной прихожей, которая будет радовать вас каждый раз по возвращении домой.
Будет ли это коврик для ванной, коврик в прихожей или на кухне, их замена — быстрый способ добавить ярких красок в домашнее пространство.
Лазурные и бирюзовые светлые оттенки в интерьере создают пляжную атмосферу, даже если вы не едете к морю. Можно покрасить голубым стены или выкрасить прикроватный столик.
Покраска двери в яркий цвет станет веселым напоминанием о том, что стоит выйти на улицу и насладиться солнцем!
Вы можете выложиться по полной, поменяв или покрасив шкафы. А есть вариант — просто выставить на полки яркую посуду: тарелки, кружки, салатницы.
Добавьте ярких красок на стены с помощью новых картин/рисунков — своих или купленных у местных художников.
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