Режим ЧС в Севастополе: эксперты рассказали, что ожидает туристов

Posted 24 июня, 15:54
Published 24 июня, 15:54
Modified 10 сентября, 02:54
Updated 10 сентября, 02:54
Организованные туристы пока не обращались к своим туроператорам с просьбой досрочно выехать из Севастополя. Те, кто еще только запланировал поездку в Крым также не торопятся отменять поездки. Однако, в Минэкономразвития предусмотрели возможность массовых отказов от туров и посоветовали операторам не применять штрафных санкций в отношении клиентов. Напомним, что согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг», при отказе от бронирования гостиница вправе удержать стоимость одних суток проживания.
Вице-президент РСТ, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов предполагает, что держатели гостиничного бизнеса найдут способ пойти навстречу клиенту без финансовых потерь для себя:
«Возможен также перенос даты заезда без дополнительной оплаты. В любом случае это решение конкретного объекта. Уверен, гостиницы и пансионаты дадут специальные условия отмены при заездах на ближайшие даты».
Что касается ж/д перевозчиков, они устанавливают условия возврата индивидуально. Например, железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» уже сообщила, что не планирует вводить дополнительные сборы на отказ от билетов в Крым с 24 по 26 июня.
«Для пассажиров, следующих в республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК „Гранд Сервис Экспресс“ отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования», — такая информация появилась в телеграм-канале компании.
Несмотря на то, что государство призывает туроператоров и перевозчиков не взимать дополнительных плат, полностью вернуть деньги за поездку при отказе от нее не получится.
Об этом сообщает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев:
«Оснований для отказа и получения денежных средств назад нет. Статус ситуации не позволяет туристу требовать аннуляцию путевки только на основании произошедшего».
Эксперт отмечает, что многие туристы сами занимаются организацией поездки и поиском жилья. Им просто не к кому обращаться, поэтому все расходы они вынуждены будут нести самостоятельно. Предположительно это приведет к снижению туристического потока, однако при стабилизации ситуации и отсутствии новых атак на полуостров, отдыхающие снова начнут активно приобретать путевки в Крым.
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