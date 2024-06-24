Режим ЧС в Севастополе: эксперты рассказали, что ожидает туристов

Организованные туристы пока не обращались к своим туроператорам с просьбой досрочно выехать из Севастополя. Те, кто еще только запланировал поездку в Крым также не торопятся отменять поездки. Однако, в Минэкономразвития предусмотрели возможность массовых отказов от туров и посоветовали операторам не применять штрафных санкций в отношении клиентов. Напомним, что согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг», при отказе от бронирования гостиница вправе удержать стоимость одних суток проживания.