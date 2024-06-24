Что будет с туризмом в Дагестане: возможен ли дешевый отдых?

По данным российских туроператоров россияне выбирают Дагестан для отпуска и каникул, поскольку отдыхать здесь дешевле, чем в других российских регионах — например, курортах Крыма и Краснодарского края. В Дагестане нет столь развитой инфраструктуры и развлечений, как на раскрученных курортах Черноморья, зато цены на жилье приемлемы, есть много красивых мест, а пляжи славятся чистой водой и побережьем.