Что будет с туризмом в Дагестане: возможен ли дешевый отдых?

Posted 24 июня, 16:42
Published 24 июня, 16:42
Modified 10 сентября, 02:54
Updated 10 сентября, 02:54
По данным российских туроператоров россияне выбирают Дагестан для отпуска и каникул, поскольку отдыхать здесь дешевле, чем в других российских регионах — например, курортах Крыма и Краснодарского края. В Дагестане нет столь развитой инфраструктуры и развлечений, как на раскрученных курортах Черноморья, зато цены на жилье приемлемы, есть много красивых мест, а пляжи славятся чистой водой и побережьем.
Эксперты отмечают, что до конца июня турпутевки в Дагестан уже практически распроданы, хотя последние события в регионе привели к снижению продаж. Однако, специалисты считают это явление временным и уверены, что последние события в республике не приведут к срыву курортного сезона.
«На Северном Кавказе подобные проявления бывали и ранее. Они носят разовый характер. После принятых мер это вновь безопасное направление. Никаких вариантов со срочным прекращением поездки нет», — считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
В то же время Российский союз туроператоров рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в регион до стабилизации ситуации. Хотя даже после такого утверждения аннулированные туры, по данным туроператоров, носят единичный характер, а путевки, запланированные на более позднее время — июль и август, россияне вовсе не торопятся отменять.
Эксперты предполагают, что россияне по-прежнему будут выбирать для отдыха Дагестан, тем более что уже сейчас режим КТО в республике отменен. Во-первых, отдых в регионе выходит в два раза дешевле, чем на курортах Краснодарского края. Во-вторых, из-за событий в Севастополе турсезон в Крыму оказался под угрозой срыва.
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