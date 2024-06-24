13 лучших идей летнего цвета волос, которые стоит попробовать в этом сезоне

Posted 24 июня, 05:51
Published 24 июня, 05:51
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Этот оттенок — нечто среднее между красными, медными тонами и эффектным золотистым блондом. Такая комбинация в сумме дает очень интересный и красивый цвет. В частности, его выбрала для себя Меган Фэйи. Оттенок, как отмечают стилисты, находится в так называемом теплом спектре, так что летом в вашем образе он будет смотреться очень органично. А еще он красиво переливается на солнце и даже сияет.
Очень актуальный оттенок лета 2024 года — медный с переходом в красный, так называемый ковбойский. Он смотрится достаточно ярко, однако больше уходит в теплый спектр с золотым переливом.
Идеальный вариант для тех, кто не может сделать выбор между русым оттенком и блондом. Этот цвет — отличный компромисс. Его для себя выбрала Зендея и получила одобрение подписчиков в соцсетях и известных стилистов. Сам по себе оттенок ближе к коричневому, достаточно насыщенному, однако ему присуща и яркость любимого многими блонда.
Темные оттенки можно носить не только осенью или зимой — летом они не менее актуальны. Пример — цвет «глубокий шоколад», как на волосах у Камилы Морроне. Оттенок получился по-настоящему летним во многом за счет перехода в теплый спектр, достаточно тонкого, но заметного.
Вариант для тех, кто не готов тратить время на поддержание цвета, однако хочет этим летом выглядеть на все сто. За пример можно взять Тейлор Свифт, которая выбрала для своих волос оригинальный блонд с переходом в светло-коричневый и в желтый.
Эффектный и очень оригинальный красный оттенок — такой, какой на своих волосах носит Дуа Липа. Этим летом он очень актуален и подойдет для тех, кто готов на смелые и решительные перемены. Сам оттенок комбинирует в себе несколько гамм — фиолетовую, сангрия и цвет красного дерева.
Вариант для обладательниц каштановых волос — таких, как у Дженны Ортеги. Ее стилист слегка осветлил пряди, добавил к ним легкий ореховый оттенок с небольшим вкраплением светлого русого цвета — он смотрится очень контрастно. В результате волосы выглядят ухоженно и эффектно сияют.
Такой оттенок выбрала Риз Уизерспун, и ее пример можно использовать в качестве вдохновения. Особенность оттенка — оригинальная игра бликов из разных цветовых спектров, светлых и темных.
Если у вас светло-каштановые волосы, рассмотрите мелирование. Примером может стать образ Лили Джеймс, которая выбрала карамельный оттенок, достаточно теплый и вполне летний.
Летний и теплый цвет, который носит Рэйчел МакАдамс. Это красный оттенок, который разбавлен персиковыми гаммами, делающими его кокетливым и свежим.
Достаточно интересное решение выбрала Бейонсе — она осветлила те пряди, которые обрамляют ее лицо, а остальные пряди остались темными. В результате получилось очень эффектно и красиво.
Стильный песочный оттенок выбрала для своего образа Карли Клосс. Особенность окрашивания — текстура морской соли, которая особенно удачно смотрится на волнистых прядях.
Самое удачное окрашивание омбре на лето 2024 года — у Шей Митчелл. Ее волосы светлеют ближе к кончикам, которые становятся сразу на несколько оттенков теплее.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14