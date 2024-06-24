13 лучших идей летнего цвета волос, которые стоит попробовать в этом сезоне

Этот оттенок — нечто среднее между красными, медными тонами и эффектным золотистым блондом. Такая комбинация в сумме дает очень интересный и красивый цвет. В частности, его выбрала для себя Меган Фэйи. Оттенок, как отмечают стилисты, находится в так называемом теплом спектре, так что летом в вашем образе он будет смотреться очень органично. А еще он красиво переливается на солнце и даже сияет.