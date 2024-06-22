Британцы бьют тревогу: в стране началась масштабная эпидемия подросткового вейпинга

Во многих странах Европы планируется решить проблему с вейпингом с помощью запретов. В Германии и Ирландии уже готовятся к вводу ограничений на курительные устройства. В Новой Зеландии вейпы продаются в магазинах, которые не должны располагаться ближе, чем на 300 м от школ. В Британии премьер-министр Риши Сунак планировал полностью запретить электронные сигареты, однако выборы «затормозили» принятие этого решения в парламенте.