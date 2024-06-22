Британцы бьют тревогу: в стране началась масштабная эпидемия подросткового вейпинга

Posted 22 июня, 17:13
Published 22 июня, 17:13
Modified 10 сентября, 02:44
Updated 10 сентября, 02:44
Подростки все активнее используют вейпы, причем, если раньше речь шла о людях 17-18 лет, то теперь потребителями курительных устройств все чаще становятся дети 11 — 15 лет. Причем на территории Великобритании действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним.
Производители курительных устройств не хотят упускать свою выгоду и намеренно «подсаживают» подростков на вейпинг. Для этого они выпускают устройства в ярких упаковках, напоминающих обертки для сладостей.
Во многих странах Европы планируется решить проблему с вейпингом с помощью запретов. В Германии и Ирландии уже готовятся к вводу ограничений на курительные устройства. В Новой Зеландии вейпы продаются в магазинах, которые не должны располагаться ближе, чем на 300 м от школ. В Британии премьер-министр Риши Сунак планировал полностью запретить электронные сигареты, однако выборы «затормозили» принятие этого решения в парламенте.
Поэтому активисты продолжают настаивать на своем и испортить с теми, кто считает, что вейпы безопаснее обычных сигарет. Аргумент в пользу электронных курительных устройств один — они не выделяют углерод и смолы, опасные для легких человека. Однако они содержат синтетический никотин, который провоцирует выброс адреналина, а с ним учащенное сердцебиение и повышение давления.
Вейп в дозе 20 мг обычно содержит 20 или 40 мг никотина. Он рассчитан на 600 — 800 затяжек и эквивалентен выкуриванию 40 обычных сигарет. Кроме того, ученым до сих пор неизвестны отдаленные последствия курения вейпов. Возможно, в будущем человечество ожидает всплеск онкологических заболеваний, а также болезней ротовой полости и легких.
Это уже сейчас подтверждается результатами некоторых исследований. Например, в марте ученые обнаружили схожие изменения в ДНК вейперов и обычных курильщиков. Также существуют данные о том, что металлические компоненты устройств, нагревающих жидкость, могут выделять шлейф токсичных металлов, признанных канцерогенами.
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