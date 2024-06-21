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Posted 21 июня, 10:44

Published 21 июня, 10:44

Modified 10 сентября, 02:45

Updated 10 сентября, 02:45

Топ красивых идей для хранения книг, которые украсят интерьер

21 июня 2024, 10:44
Найти место для многочисленных книг может быть непросто, если вы заядлый книгочей. Дизайнеры предлагают ряд способов упорядочить ваше «богатство» — от создания встроенных шкафов до организации плавающих полок. Эти идеи очень функциональны.

Заполните пустую стену

У вас дома есть глухая стена, и вы не знаете, как ее украсить? Заполните ее навесными полками с вашими любимыми книгами, декорируйте растениями в горшках, сувенирами и керамикой.

Используйте кухонный «остров»

Создайте с одной стороны кухонного «острова» открытый стеллаж для книг, который обеспечит вам легкий доступ к печатным сокровищам.

Полезная площадь

Заброшенные пространства под шкафами и с обратной стороны шкафов — идеальное место для хранения ваших книг.

Используйте прихожую

Прихожие и коридоры полны возможностей для хранения. Вдохните жизнь в эти малоиспользуемые пространства, встроив в стену книжный шкаф.

Храните книги у кровати

Сделайте ночное чтение более функциональным, установив по бокам кровати встроенные шкафы, а не тумбочки. Разместите книги и другие предметы первой необходимости, установите настольные лампы.

Плавающие полки

Если у вас небольшая коллекция книг, одиночные плавающие полки — идеальное решение без лишних хлопот. Украсить полки можно также семейными фотографиями, растениями.

От пола до потолка

Полки от пола до потолка — идеальный способ хранить большую коллекцию книг. В этом случае можно упорядочивать книги по авторам или названиям, это упростит поиск определенного тома.

В центре внимания

Установите полки вокруг телевизора, чтобы продемонстрировать всем свою коллекцию книг. Идеальное место — локация телевизора и камина.

Придерживайтесь асимметрии

Встроенные шкафы — не единственный способ создать книжную полку вашей мечты. Выберите что-нибудь уникальное, например гладкие черные полки необычной асимметричной формы.

Украсьте гостиную

При продуманном размещении книги могут служить украшением вашего дома. Так, в пространстве гостиной можно установить два встроенных шкафа: один — для книг, а другой — для спиртных напитков.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Хранение#Интерьер#Книги
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