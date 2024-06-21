Тонирующая краска — почему вы должны о ней знать

Тонирующая краска для волос — не что иное, как средство, которое держится на прядях в течение определенного времени. Это настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать с внешностью, часто менять цвет волос и не задерживаться долго на чем-то одном. Кроме того, тонирующая краска — отличный выбор для тех, кто хочет просто попробовать изменить цвет волос, но не готов решиться на действительно кардинальные перемены.