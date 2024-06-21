Тонирующая краска — почему вы должны о ней знать

Posted 21 июня, 12:26
Published 21 июня, 12:26
Modified 10 сентября, 02:45
Updated 10 сентября, 02:45
Тонирующая краска для волос — не что иное, как средство, которое держится на прядях в течение определенного времени. Это настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать с внешностью, часто менять цвет волос и не задерживаться долго на чем-то одном. Кроме того, тонирующая краска — отличный выбор для тех, кто хочет просто попробовать изменить цвет волос, но не готов решиться на действительно кардинальные перемены.
Такие краски совершенно безопасны для волос с отличие от обычных составов. Они не нарушают структуру, не ухудшают состояние кожи головы. Кроме того, краска спустя определенное время легко смывается обычным шампунем.
Тонирующая краска выпускается в разных вариантах — в виде пудры, геля, туши и даже мелков, а также спреев. Что выбрать — зависит от личных представлений об удобстве.
Все чаще тонирующую краску используют для маскировки седины. Это действительно удобно: на прядь наносится небольшое количество спрея. Им можно обработать волосы по всей длине или только часть. Аналогичным образом используется и тонирующая краска в виде порошка. Такой вариант оптимален для маскировки седины у корней волос.
Поклонницы ярких и интересных экспериментов могут выбрать тонирующую краску соответствующих оттенков и менять цвет волос каждый день или каждую неделю. Как уже отмечалось, краска совершенно безопасна, поскольку в ее составе нет ни сульфатов, ни аммиака, ни других химических соединений. В основе — нейтральный вредный краситель. На волосах такая краска продержится от нескольких дней до полугода.
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