Пляжная волна — самая популярная прическа на отдыхе

На каникулах мы можем дать отдых своим волосам и не мучить их термическим воздействием фенов и утюжков. Также на это время можно позабыть о стайлинговых средствах. Пляжная жизнь хороша тем, что волосы после мытья можно сушить естественным образом на солнце и ветру. Такая натуральная укладка отличается легкой небрежностью — пряди ложатся едва заметными волнами, а задать им направление можно просто при помощи пальцев.