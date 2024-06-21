Пляжная волна — самая популярная прическа на отдыхе

Posted 21 июня, 13:08
Published 21 июня, 13:08
Modified 10 сентября, 02:45
Updated 10 сентября, 02:45
На каникулах мы можем дать отдых своим волосам и не мучить их термическим воздействием фенов и утюжков. Также на это время можно позабыть о стайлинговых средствах. Пляжная жизнь хороша тем, что волосы после мытья можно сушить естественным образом на солнце и ветру. Такая натуральная укладка отличается легкой небрежностью — пряди ложатся едва заметными волнами, а задать им направление можно просто при помощи пальцев.
Единственное, что вам нужно, это немного натурального масла для волос, которое придаст им блеск, мягкость и шелковистость. Доказано, что наиболее эффективным для здоровья волос является аргановое масло. Оно восстанавливает поврежденную структуру, дарит сияние, эластичность, укрепляет корни. У средства очень легкая текстура, которая быстро впитывается, не оставляя липкости и жирного блеска.
Масло не требует смывания, достаточно просто нанести несколько капель на ладони, растереть их и провести по влажным волосам. Можно немного маслянистой текстуры втереть и в кожу головы массажными движениями.
Если же вы хотите сделать пляжную волну в домашних условиях, то вам потребуются утюжок, термозащита и фиксирующее стайлинговое средство.
Итак, приступим:
Вместо этих средств вы также можете использовать аргановое масло, отмечают стилисты.
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