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Posted 21 июня, 13:08

Published 21 июня, 13:08

Modified 10 сентября, 02:45

Updated 10 сентября, 02:45

Пляжная волна — самая популярная прическа на отдыхе

21 июня 2024, 13:08
Жаркое курортное солнце может существенно навредить волосам: пряди теряют влагу, поэтому становятся тусклыми, сухими и ломкими. Как избежать этого и заодно сохранить волосы красивыми? Читайте в этом материале.

Естественность в моде

На каникулах мы можем дать отдых своим волосам и не мучить их термическим воздействием фенов и утюжков. Также на это время можно позабыть о стайлинговых средствах. Пляжная жизнь хороша тем, что волосы после мытья можно сушить естественным образом на солнце и ветру. Такая натуральная укладка отличается легкой небрежностью — пряди ложатся едва заметными волнами, а задать им направление можно просто при помощи пальцев.

Средство для блеска

Единственное, что вам нужно, это немного натурального масла для волос, которое придаст им блеск, мягкость и шелковистость. Доказано, что наиболее эффективным для здоровья волос является аргановое масло. Оно восстанавливает поврежденную структуру, дарит сияние, эластичность, укрепляет корни. У средства очень легкая текстура, которая быстро впитывается, не оставляя липкости и жирного блеска.

KAPOUS Масло арганы для волос, серия «Fragrance free»KAPOUS Масло арганы для волос, серия «Fragrance free»
KAPOUS Масло арганы для волос, серия «Fragrance free». Фото: market.yandex.ru

Как наносить

Масло не требует смывания, достаточно просто нанести несколько капель на ладони, растереть их и провести по влажным волосам. Можно немного маслянистой текстуры втереть и в кожу головы массажными движениями.

Пляжная волна в домашних условиях

Если же вы хотите сделать пляжную волну в домашних условиях, то вам потребуются утюжок, термозащита и фиксирующее стайлинговое средство.

Итак, приступим:

  • На хорошо высушенные волосы нанести термозащиту, затем разделить их на пряди.
  • Каждую из прядей обрабатываем утюжком, делая слегка заметный изгиб в средней части, при этом кончики оставляем прямыми.
  • После того, как все пряди будут обработаны, расчесывать их не нужно, просто слегка взбейте прическу пальцами.
  • Зафиксируйте результат легким фиксирующим спреем или флюидом.

Вместо этих средств вы также можете использовать аргановое масло, отмечают стилисты.

#Алина Ибрагимова
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