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Posted 21 июня, 08:15

Published 21 июня, 08:15

Modified 10 сентября, 02:43

Updated 10 сентября, 02:43

Как быстро заменить светильник в бассейне: пошаговое руководство

21 июня 2024, 08:15
Чтобы заменить светильник в бассейне, не обязательно вызывать мастера. Расскажем, как в 6 шагов поменять светильник в бассейне без специальных навыков и инструментов.

Выключите питание

Убедитесь, что электропитание отключено. В некоторых бассейнах переключатель вмонтирован в модель. Но не ограничивайтесь этим — на всякий случай отключите электроснабжение бассейна в общем щитке.

Подготовьте инструменты

Вам понадобится набор отверток и непосредственно новая лампа. Не забудьте взять полотенце или тряпку, чтобы убрать влагу на рабочем месте.

Снимите старый светильник

Немного покрутите светильник с помощью плоской отвертки. Как только он станет достаточно свободным, аккуратно просуньте пальцы и выньте светильник из стены.

Переместите светильник на край бассейна — вам должно хватит кабеля, чтобы дотянуться до сухого места.

Снимите стекло

Если на светильнике есть винты, открутите их отверткой. На более новых моделях стекло держится с помощью пасов — их нужно просто отжать, чтобы снять стекло.

Замените лампу

Выкрутите старую лампу и замените ее на новую. Ненадолго включите электричество, чтобы убедиться, что лампа горит.

Соберите светильник

Снова отключите электричество. Наденьте стекло на светильник и зафиксируйте его отверткой или пасами. Погрузите светильник в воду на пару минут, чтобы проверить его герметичность.

Обмотайте кабель вокруг светильника и вставьте его обратно в стену. С помощью отвертки зафиксируйте светильник в стене. После этого можно снова включать электроэнергию.

Советы

  • Вам не обязательно сливать воду из бассейна или самому заходить в бассейн, чтобы заменить светильник. Большинство моделей сделано таким образом, чтобы светильник можно было достать рукой с края бассейна.
  • Если подсветка после замены не работает, скорее всего, вы имеете дело с неполадкой в электричестве. В этом случае лучше не рисковать и обратиться к специалисту.
#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов
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