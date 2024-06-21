Как быстро заменить светильник в бассейне: пошаговое руководство

Posted 21 июня, 08:15
Published 21 июня, 08:15
Modified 10 сентября, 02:43
Updated 10 сентября, 02:43
Убедитесь, что электропитание отключено. В некоторых бассейнах переключатель вмонтирован в модель. Но не ограничивайтесь этим — на всякий случай отключите электроснабжение бассейна в общем щитке.
Вам понадобится набор отверток и непосредственно новая лампа. Не забудьте взять полотенце или тряпку, чтобы убрать влагу на рабочем месте.
Немного покрутите светильник с помощью плоской отвертки. Как только он станет достаточно свободным, аккуратно просуньте пальцы и выньте светильник из стены.
Переместите светильник на край бассейна — вам должно хватит кабеля, чтобы дотянуться до сухого места.
Если на светильнике есть винты, открутите их отверткой. На более новых моделях стекло держится с помощью пасов — их нужно просто отжать, чтобы снять стекло.
Выкрутите старую лампу и замените ее на новую. Ненадолго включите электричество, чтобы убедиться, что лампа горит.
Снова отключите электричество. Наденьте стекло на светильник и зафиксируйте его отверткой или пасами. Погрузите светильник в воду на пару минут, чтобы проверить его герметичность.
Обмотайте кабель вокруг светильника и вставьте его обратно в стену. С помощью отвертки зафиксируйте светильник в стене. После этого можно снова включать электроэнергию.
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