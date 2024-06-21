ИИ предложил предвыборную программу, выгодно отличающуюся от программ живых политиков

Posted 21 июня, 09:03
Published 21 июня, 09:03
Modified 10 сентября, 02:43
Updated 10 сентября, 02:43
Стив сегодня баллотируется в парламент Великобритании как независимый кандидат. Он представляет собой ИИ-аватар британского бизнесмена Стива Эндакотта, созданный специалистами возглавляемой им компании Neural Voice. Виртуальный Стив может общаться с избирателями и рассказывать о своей политической позиции, а заодно — выслушивать встречные предложения. Полученная информация впоследствии используется для пропаганды политической партии Smarter UK.
Виртуальный кандидат Стив предлагает предвыборную программу, предполагающую введение 4-дневной рабочей недели и экономических стимулов для граждан, переходящих на электромобили. Ожидаемо, что он не сможет лично участвовать в выборах, однако Эндакотт утверждает, что готов сделать это за него.
В штате Вайоминг (США) кандидат ИИ, который официально именуется как «Виртуальный интегрированный гражданин» (VIC), участвует в выборах мэра. Его разработал сотрудник местной библиотеки Виктор Миллер на основе OpenAI GPT 4. Но избиратели не могут проголосовать за VIC, так как местные законы не разрешают участвовать в выборах «нелюдям», однако Миллер обещает полностью заменить его в выборах и выполнять все распоряжения своего детища.
Есть свой виртуальный кандидат и в Белоруссии. Его зовут Яс Гаспадар, он баллотируется на должность в белорусском парламенте. По сути, это — чат-бот с искусственным интеллектом, созданный главой антиавторитарной оппозиционной партии страны Светланой Тихановской на основе GPT 4 от Open AI. Политическая позиция этого кандидата ИИ подразумевает введение запрета на импорт ядерного оружия, инвестиции в образование и поддержку свободных и справедливых выборов.
Теоретически кандидаты ИИ могли бы использовать свои огромные вычислительные возможности, чтобы анализировать и обобщать большие объемы правительственных документов и политических записок, а также вырабатывать более рациональные политические решения. А пока же, по мнению экспертов, виртуальные «политики» ИИ в лучшем случае являются дешевым трюком или приемом для отвлечением внимания. Не говоря уже о том, что модели ИИ не идеальны и не застрахованы от ошибок.
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