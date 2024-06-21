ИИ предложил предвыборную программу, выгодно отличающуюся от программ живых политиков

Теоретически кандидаты ИИ могли бы использовать свои огромные вычислительные возможности, чтобы анализировать и обобщать большие объемы правительственных документов и политических записок, а также вырабатывать более рациональные политические решения. А пока же, по мнению экспертов, виртуальные «политики» ИИ в лучшем случае являются дешевым трюком или приемом для отвлечением внимания. Не говоря уже о том, что модели ИИ не идеальны и не застрахованы от ошибок.