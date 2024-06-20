Секреты парикмахеров: как добиться идеального боба и как надо стричься женщинам 50+

Ведущие мировые стилисты не скрывают свои лайфхаки и активно делятся ими. Так, они объясняют, что стараются делать классический боб нарочито небрежным и распущенным при укладке, даже если сама стрижка получилась идеально прямой и гладкой. Стилисты отмечают, что объемные начесы смотрятся не очень эстетично, более того, такие прически едва ли могут получиться естественными. Поэтому от начесов они советуют отказаться.