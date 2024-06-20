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Posted 20 июня, 09:53

Published 20 июня, 09:53

Modified 10 сентября, 02:40

Updated 10 сентября, 02:40

Секреты парикмахеров: как добиться идеального боба и и как надо стричься женщинам 50+

Секреты парикмахеров: как добиться идеального боба и как надо стричься женщинам 50+

20 июня 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Секреты парикмахеров: как добиться идеального боба и и как надо стричься женщинам 50+
Стрижка боб в различных вариациях — настоящий хит сезона. Как сделать ее идеальной и есть ли секреты, которыми готовы поделиться профессиональные парикмахеры?

Секреты идеального боба

Многие известные актрисы и медийные персоны в новом сезоне появляются на публике со стрижками боб, которые смотрятся идеально. С первого взгляда бывает непросто понять, настоящие ли это волосы, парик либо искусственные пряди. В чем секрет этого идеала?

Ведущие мировые стилисты не скрывают свои лайфхаки и активно делятся ими. Так, они объясняют, что стараются делать классический боб нарочито небрежным и распущенным при укладке, даже если сама стрижка получилась идеально прямой и гладкой. Стилисты отмечают, что объемные начесы смотрятся не очень эстетично, более того, такие прически едва ли могут получиться естественными. Поэтому от начесов они советуют отказаться.

Кому подойдет боб

Стилисты считают боб универсальной стрижкой и подчеркивают, что она не требует регулярного обновления и коррекции. Даже когда волосы начинают отрастать, стрижка смотрится очень эстетично и естественно. Так что поддерживать ее в идеальном состоянии легко, и для этого не нужно часто посещать салон.

Еще один плюс стрижки — в том, что она идет всем. Боб можно варьировать в зависимости от особенностей внешности. К примеру, если черты лица достаточно четкие и даже жесткие, имеет смысл рассмотреть мягкий боб, который смотрится нарочито небрежно. Для лица с мягкими чертами идеально подойдет классический, прямой боб. Такая стрижка удачно обрамит ваше лицо и подчеркнет четкость его черт.

Обладательницы лица круглой формы могут выбирать стрижку без челки, поскольку она фактически делит лицо на две части. Предпочтение стоит отдавать удлиненной стрижке. Еще один отличный вариант — так называемый «боб с утюжком», или «флоб». Укладку по такому принципу можно сделать даже в домашних условиях.

Боб и возраст

Какой именно боб выбрать — зависит еще и от возраста. К примеру, женщинам старше 50 лет стилисты не рекомендуют делать структурированные и объемные стрижки. Они украшают молодых девушек, а вот в случае с образом дамы элегантного возраста могут только добавить лет.

Слишком объемный боб в образе женщины старше 50 лет будет смотреться нарочито небрежно, и вряд ли это будет плюсом.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Стрижки#Возраст
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