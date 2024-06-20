Секреты парикмахеров: как добиться идеального боба и как надо стричься женщинам 50+

Posted 20 июня, 09:53
Published 20 июня, 09:53
Modified 10 сентября, 02:40
Updated 10 сентября, 02:40
Многие известные актрисы и медийные персоны в новом сезоне появляются на публике со стрижками боб, которые смотрятся идеально. С первого взгляда бывает непросто понять, настоящие ли это волосы, парик либо искусственные пряди. В чем секрет этого идеала?
Ведущие мировые стилисты не скрывают свои лайфхаки и активно делятся ими. Так, они объясняют, что стараются делать классический боб нарочито небрежным и распущенным при укладке, даже если сама стрижка получилась идеально прямой и гладкой. Стилисты отмечают, что объемные начесы смотрятся не очень эстетично, более того, такие прически едва ли могут получиться естественными. Поэтому от начесов они советуют отказаться.
Стилисты считают боб универсальной стрижкой и подчеркивают, что она не требует регулярного обновления и коррекции. Даже когда волосы начинают отрастать, стрижка смотрится очень эстетично и естественно. Так что поддерживать ее в идеальном состоянии легко, и для этого не нужно часто посещать салон.
Еще один плюс стрижки — в том, что она идет всем. Боб можно варьировать в зависимости от особенностей внешности. К примеру, если черты лица достаточно четкие и даже жесткие, имеет смысл рассмотреть мягкий боб, который смотрится нарочито небрежно. Для лица с мягкими чертами идеально подойдет классический, прямой боб. Такая стрижка удачно обрамит ваше лицо и подчеркнет четкость его черт.
Обладательницы лица круглой формы могут выбирать стрижку без челки, поскольку она фактически делит лицо на две части. Предпочтение стоит отдавать удлиненной стрижке. Еще один отличный вариант — так называемый «боб с утюжком», или «флоб». Укладку по такому принципу можно сделать даже в домашних условиях.
Какой именно боб выбрать — зависит еще и от возраста. К примеру, женщинам старше 50 лет стилисты не рекомендуют делать структурированные и объемные стрижки. Они украшают молодых девушек, а вот в случае с образом дамы элегантного возраста могут только добавить лет.
Слишком объемный боб в образе женщины старше 50 лет будет смотреться нарочито небрежно, и вряд ли это будет плюсом.
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