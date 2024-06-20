Прическа в стиле теннискор — главный hair-тренд этого лета

Posted 20 июня, 08:51
Published 20 июня, 08:51
Modified 10 сентября, 02:39
Updated 10 сентября, 02:39
Прическа теннискор — это укладка волос в «теннисном» стиле, как это принято у спортсменок-теннисисток, чтобы им было удобнее активно перемещаться по корту. Как правило, наравне с прической теннискор в тренд входят короткие юбки или шорты, спортивные топы, а также кепки и солнцезащитные козырьки.
В начале XXI века в тренде была прическа, как у отечественной теннисистки и модели Анны Курниковой, а именно — коса, с которой спортсменка неизменно выходила на корт. Дошло до того, что во время ее игры фанаты на трибунах надевали парики с косами. Стилист Зендеи тоже взял эту прическу за основу, и вскоре коса-хвост прочно заняла свое место в тренде у модниц.
Эта прическа на самом деле очень удобна, когда приходится проводить много времени на открытом воздухе, а чтобы она все время оставалась безупречной, волосы рекомендуется зафиксировать гелем или заколками-невидимками. Кроме того, в тренде также другие «теннисные» прически с закрепленными прядями, которые не ограничивают движение и не распадаются в течение дня.
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