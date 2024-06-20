Прическа в стиле теннискор — главный hair-тренд этого лета

В начале XXI века в тренде была прическа, как у отечественной теннисистки и модели Анны Курниковой, а именно — коса, с которой спортсменка неизменно выходила на корт. Дошло до того, что во время ее игры фанаты на трибунах надевали парики с косами. Стилист Зендеи тоже взял эту прическу за основу, и вскоре коса-хвост прочно заняла свое место в тренде у модниц.