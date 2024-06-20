Почему важно ходить на профилактический прием к гинекологу раз в год

Posted 20 июня, 10:57
Published 20 июня, 10:57
Modified 10 сентября, 02:39
Updated 10 сентября, 02:39
Ежегодный осмотр у гинеколога необходим, так как порядка 10-15% гинекологических заболеваний, включая онкологические, обнаруживаются именно на профилактических осмотрах. При этом, как правило, пациентка не имеет каких-либо жалоб и чувствует себя прекрасно.
Главная опасность гинекологических заболеваний, тем что в начальной стадии они протекают бессимптомно. Профилактический ежегодный осмотр позволяет вовремя обнаружить воспаления и инфекции, и избежать развития более серьезный последствий — в том числе рака и бесплодия.
Помимо планового ежегодного осмотра, к гинекологу стоит обратиться при смене полового партнера, при планировании беременности и подборе индивидуальных средств контрацепции. Обязательно посетите врача при менопаузе — даже если у вас нет неприятных симптомов, специалист даст рекомендации и подберет оптимальные препараты для поддержания гормонального фона в норме.
При посещении гинеколога, даже при отсутствии жалоб, рекомендуется ежегодно сдавать цитологию (мазок на раковые клетки) и мазок на микрофлору. А раз в три года стоит проходить ВПЧ-тестирование и онкоцитологию.
Кроме диагностирования гинекологических заболеваний, врач на плановом ежегодном осмотре обязательно проводит маммологическое обследование. А женщинам после 40 лет назначается маммография. Среди онкологических заболеваний у женщин рак молочных желез занимает первое место. Регулярные обследования и ежегодный осмотр у гинеколога помогают минимизировать риски этого заболевания.
Обязательно идите к гинекологу при постоянных сбоях в менструальном цикле, при полном прекращении месячных, при выделениях неприятного запаха и цвета, при болях внизу живота и болезненных ощущениях при половом акте.
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