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Posted 20 июня, 10:57

Published 20 июня, 10:57

Modified 10 сентября, 02:39

Updated 10 сентября, 02:39

Почему важно ходить на профилактический прием к гинекологу раз в год

Почему важно ходить на профилактический прием к гинекологу раз в год

20 июня 2024, 10:57
Фото: 1MI
Почему важно ходить на профилактический прием к гинекологу раз в год
Гинекологические заболевания, по данным ВОЗ, имеют около 40% женщин. Большая часть из них успешно лечится, но некоторые могут перерасти в опасные и смертельные состояния. Зачем нужно посещать гинеколога и как часто нужно это делать?

Ежегодный осмотр у гинеколога необходим, так как порядка 10-15% гинекологических заболеваний, включая онкологические, обнаруживаются именно на профилактических осмотрах. При этом, как правило, пациентка не имеет каких-либо жалоб и чувствует себя прекрасно.

Главная опасность гинекологических заболеваний, тем что в начальной стадии они протекают бессимптомно. Профилактический ежегодный осмотр позволяет вовремя обнаружить воспаления и инфекции, и избежать развития более серьезный последствий — в том числе рака и бесплодия.

Порядка 10-15% гинекологических заболеваний, включая онкологические, обнаруживаются именно на профилактических осмотрах.Порядка 10-15% гинекологических заболеваний, включая онкологические, обнаруживаются именно на профилактических осмотрах.
Порядка 10-15% гинекологических заболеваний, включая онкологические, обнаруживаются именно на профилактических осмотрах.. Фото: 1MI

Помимо планового ежегодного осмотра, к гинекологу стоит обратиться при смене полового партнера, при планировании беременности и подборе индивидуальных средств контрацепции. Обязательно посетите врача при менопаузе — даже если у вас нет неприятных симптомов, специалист даст рекомендации и подберет оптимальные препараты для поддержания гормонального фона в норме.

При посещении гинеколога, даже при отсутствии жалоб, рекомендуется ежегодно сдавать цитологию (мазок на раковые клетки) и мазок на микрофлору. А раз в три года стоит проходить ВПЧ-тестирование и онкоцитологию.

При посещении гинеколога, даже при отсутствии жалоб, рекомендуется ежегодно сдавать цитологиюПри посещении гинеколога, даже при отсутствии жалоб, рекомендуется ежегодно сдавать цитологию
При посещении гинеколога, даже при отсутствии жалоб, рекомендуется ежегодно сдавать цитологию. Фото: 1MI

Кроме диагностирования гинекологических заболеваний, врач на плановом ежегодном осмотре обязательно проводит маммологическое обследование. А женщинам после 40 лет назначается маммография. Среди онкологических заболеваний у женщин рак молочных желез занимает первое место. Регулярные обследования и ежегодный осмотр у гинеколога помогают минимизировать риски этого заболевания.

Обязательно идите к гинекологу при постоянных сбоях в менструальном цикле, при полном прекращении месячных, при выделениях неприятного запаха и цвета, при болях внизу живота и болезненных ощущениях при половом акте.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Врач#Женщины#Все материалы авторов
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