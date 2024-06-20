Почему кератиновое восстановление волос некоторым противопоказано — проверьте себя

Posted 20 июня, 07:08
Published 20 июня, 07:08
Modified 10 сентября, 02:37
Updated 10 сентября, 02:37
Повышенная восприимчивость к тем или иным компонентам средств для кератинового восстановления может вызывать аллергические реакции. Это может быть раздражение дыхательных путей, глаз, головокружение и тошнота, сыпь и др. Поэтому людям, склонным к аллергии, имеющим проблемы с легочной системой, больным астмой, процедура противопоказана.
Также не стоит делать кератиновое восстановление страдающим онкологией.
Многие производители косметических средств уверяют, что никаких негативных последствий для беременных и кормящих матерей при кератиновом восстановлении не будет. Считается, что все составы абсолютно безопасны и не могут причинить вред ни маме, ни ребенку.
Однако бьюти-специалисты советуют не рисковать и отложить процедуру на более безопасное время.
И без того истонченные волосы совсем лишатся своего объема и будут выглядеть неухоженными. А активное вещество утяжеляет ослабленные волосы, и редкие пряди начнут обламываться и выпадать под собственным весом.
Бьюти-специалисты советуют в этом случае повременить с кератиновым восстановлением и провести комплекс увлажняющих и укрепляющих процедур с волосами.
При себорее, склонности к образованию корочек, псориазе лучше отказаться от кератинового выпрямления волос. Это касается и тех случаев, когда на коже головы есть какие-либо повреждения.
Активные компоненты будут разъедать повреждения и ранки, а также могут проникнуть через них в организм, что может привести к негативным последствиям.
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