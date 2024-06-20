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Posted 20 июня, 07:08

Published 20 июня, 07:08

Modified 10 сентября, 02:37

Updated 10 сентября, 02:37

Почему кератиновое восстановление волос некоторым противопоказано — проверьте себя

Почему кератиновое восстановление волос некоторым противопоказано — проверьте себя

20 июня 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Почему кератиновое восстановление волос некоторым противопоказано — проверьте себя
Бьюти-специалисты утверждают, что кератиновое восстановление абсолютно безопасно. Однако опытный мастер может отказать в процедуре некоторым клиентам. Кому не рекомендуется делать кератиновое восстановление и почему.

Аллергия и хронические заболевания

Повышенная восприимчивость к тем или иным компонентам средств для кератинового восстановления может вызывать аллергические реакции. Это может быть раздражение дыхательных путей, глаз, головокружение и тошнота, сыпь и др. Поэтому людям, склонным к аллергии, имеющим проблемы с легочной системой, больным астмой, процедура противопоказана.

Также не стоит делать кератиновое восстановление страдающим онкологией.

Повышенная восприимчивость к тем или иным компонентам средств для кератинового восстановления может вызывать аллергические реакцииПовышенная восприимчивость к тем или иным компонентам средств для кератинового восстановления может вызывать аллергические реакции
Повышенная восприимчивость к тем или иным компонентам средств для кератинового восстановления может вызывать аллергические реакции. Фото: Изображение Midjourney

Беременность и период лактации

Многие производители косметических средств уверяют, что никаких негативных последствий для беременных и кормящих матерей при кератиновом восстановлении не будет. Считается, что все составы абсолютно безопасны и не могут причинить вред ни маме, ни ребенку.

Однако бьюти-специалисты советуют не рисковать и отложить процедуру на более безопасное время.

Тонкие и ослабленные волосы

И без того истонченные волосы совсем лишатся своего объема и будут выглядеть неухоженными. А активное вещество утяжеляет ослабленные волосы, и редкие пряди начнут обламываться и выпадать под собственным весом.

Бьюти-специалисты советуют в этом случае повременить с кератиновым восстановлением и провести комплекс увлажняющих и укрепляющих процедур с волосами.

И без того истонченные волосы совсем лишатся своего объема и будут выглядеть неухоженнымиИ без того истонченные волосы совсем лишатся своего объема и будут выглядеть неухоженными
И без того истонченные волосы совсем лишатся своего объема и будут выглядеть неухоженными. Фото: Изображение Midjourney

Болезни и повреждения кожи головы

При себорее, склонности к образованию корочек, псориазе лучше отказаться от кератинового выпрямления волос. Это касается и тех случаев, когда на коже головы есть какие-либо повреждения.

Активные компоненты будут разъедать повреждения и ранки, а также могут проникнуть через них в организм, что может привести к негативным последствиям.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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