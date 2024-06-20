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Posted 20 июня, 08:28

Published 20 июня, 08:28

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

«Охотники за планетами» нашли копию Нептуна, которая вращается по землеподобной орбит

Обнаружение копии Нептуна: что нашли «Охотники за планетами»?

20 июня 2024, 08:28
Фото: piqsels.com
«Охотники за планетами» нашли копию Нептуна, которая вращается по землеподобной орбит
Новое небесное тело открыли волонтеры проекта TESS «Охотники за планетами». Газовый гигант TOI 4633 выглядит как копия Нептуна, только меньше по размеру. Он был обнаружен в обитаемой зоне солнцеподобной звезды, а та, в свою очередь, является частью двойной звездной системы.

В чем уникальность обнаруженного мини-нептуна

Известно, что подавляющая часть ныне известных экзопланет полностью оборачиваются вокруг своего светила за небольшое количество дней или даже часов. Однако вновь обнаруженная планета TOI 4633 совершает полный оборот по орбите за 272 дня и при этом находится лишь на 15% ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.

Кроме того, у исследователей вызывает интерес тот факт, что планета TOI 4633 вместе со своим светилом вращаются вокруг общего центра этой двойной звездной системы, полностью оборачиваясь вокруг него примерно за две с небольшим сотни лет, периодически сближаясь друг с другом на довольно близкое по звездным меркам расстояние.

Что даст открытие новой планеты исследователям космоса

Двойная звездная система, в которой обнаружена уменьшенная копия Нептуна, благодаря своим особенностям представляет определенный интерес для ученых с точки зрения изучения схем образования небесных тел. Предполагается, что наблюдение за этой системой может дать ответ на вопрос, как ей удается сохранять стабильность в течение довольно длительного времени временного промежутка, который необходим для образования планет.

Наконец, планета TOI 4633 находится в обитаемой зоне своей системы, условия которой создают возможности для образования жидкой воды. И хотя зарождение жизни на самой копии Нептуна ставится под сомнение, у него могут иметься спутники, на которых есть океаны, а значит, там вполне могут быть жизнепригодные условия.

#Алина Ибрагимова#Наука#Космос#Все материалы авторов
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