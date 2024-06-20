Обнаружение копии Нептуна: что нашли «Охотники за планетами»?

Наконец, планета TOI 4633 находится в обитаемой зоне своей системы, условия которой создают возможности для образования жидкой воды. И хотя зарождение жизни на самой копии Нептуна ставится под сомнение, у него могут иметься спутники, на которых есть океаны, а значит, там вполне могут быть жизнепригодные условия.