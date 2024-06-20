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Posted 20 июня, 12:21

Published 20 июня, 12:21

Modified 10 сентября, 02:40

Updated 10 сентября, 02:40

Какие привычки нужно привить себе в 40, чтобы не набрать вес в 50

20 июня 2024, 12:21
Набрать вес после 40 лет рискуют даже те женщины, у которых никогда не было подобных проблем. Рассказываем, какими полезными привычками для сохранения фигуры можно обзавестись уже сейчас.

Правильное питание

Если до 40 лет погрешности в питании были допустимы и не приводили к неприятным последствиям, то после 40 лет такое уже не пройдет. Так что стоит задуматься о переходе на правильное питание — тем более, что это очень просто. Во-первых, не пропускайте завтрак и постарайтесь либо отказаться от ужина, либо сделать его максимально легким. Стоит запомнить, что поздний и обильный ужин — прямая дорога к набору лишнего веса.

Питание должно быть сбалансированным, основанным на белковой пище и на употреблении так называемых полезных углеводов — тех, которые не способствуют резкому повышению уровня сахара в крови. Это цельнозерновой хлеб, крупы, фрукты и овощи.

Питание должно быть сбалансированным, основанным на белковой пище и полезных углеводовПитание должно быть сбалансированным, основанным на белковой пище и полезных углеводов
Питание должно быть сбалансированным, основанным на белковой пище и полезных углеводов. Фото: 1MI

Контроль уровня сахара

Эта привычка неразрывно связана с правильным питанием, ведь именно оно позволяет поддерживать сахар в крови на нормальном уровне. От этого зависит и самочувствие, и общее состояние здоровья, и, конечно же, внешний вид.

Эта привычка неразрывно связана с правильным питанием, ведь именно оно позволяет поддерживать сахар в крови на нормальном уровнЭта привычка неразрывно связана с правильным питанием, ведь именно оно позволяет поддерживать сахар в крови на нормальном уровн
Эта привычка неразрывно связана с правильным питанием, ведь именно оно позволяет поддерживать сахар в крови на нормальном уровн. Фото: 1MI

Спорт

Если до 40 лет вы обходились без физической активности, то по достижении этого возраста она обязательно должна появиться в вашей жизни. Необязательно посвящать тренировкам часы — физическая нагрузка должна быть посильной, но обязательно регулярной.

Можно начать с прогулок в умеренном или в быстром темпе — это та самая кардионагрузка, которая поможет вам поддерживать отличное самочувствие, обеспечит хорошее настроение и поможет не набирать лишние килограммы. Прогулки, как и любая другая физическая активность, оказывает благоприятное воздействие на метаболизм, повышая его скорость.

Очень полезно плавание — и для фигуры, и для осанки. Кроме того, вода успокаивает, а нагрузка такого типа помогает эффективно бороться со стрессом.

Сон

Здоровый сон имеет принципиальное значение для женщин в возрасте 40 лет и более. Высыпаться нужно обязательно, иначе внешность начнет ухудшаться — появятся морщины, состояние кожи изменится в неблагоприятную сторону.

Стоит отметить, что недостаток сна в 40 лет прямо связан с набором веса. В период ночного отдыха в организме вырабатывается лептин, а его недостаток — прямой путь к лишним килограммам.

#Алина Ибрагимова#Спорт#Здоровье#Здоровое питание#Все материалы авторов
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