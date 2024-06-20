Какие привычки нужно привить себе в 40, чтобы не набрать вес в 50

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Набрать вес после 40 лет рискуют даже те женщины, у которых никогда не было подобных проблем. Рассказываем, какими полезными привычками для сохранения фигуры можно обзавестись уже сейчас.