Какие привычки нужно привить себе в 40, чтобы не набрать вес в 50

Posted 20 июня, 12:21
Published 20 июня, 12:21
Modified 10 сентября, 02:40
Updated 10 сентября, 02:40
Если до 40 лет погрешности в питании были допустимы и не приводили к неприятным последствиям, то после 40 лет такое уже не пройдет. Так что стоит задуматься о переходе на правильное питание — тем более, что это очень просто. Во-первых, не пропускайте завтрак и постарайтесь либо отказаться от ужина, либо сделать его максимально легким. Стоит запомнить, что поздний и обильный ужин — прямая дорога к набору лишнего веса.
Питание должно быть сбалансированным, основанным на белковой пище и на употреблении так называемых полезных углеводов — тех, которые не способствуют резкому повышению уровня сахара в крови. Это цельнозерновой хлеб, крупы, фрукты и овощи.
Эта привычка неразрывно связана с правильным питанием, ведь именно оно позволяет поддерживать сахар в крови на нормальном уровне. От этого зависит и самочувствие, и общее состояние здоровья, и, конечно же, внешний вид.
Если до 40 лет вы обходились без физической активности, то по достижении этого возраста она обязательно должна появиться в вашей жизни. Необязательно посвящать тренировкам часы — физическая нагрузка должна быть посильной, но обязательно регулярной.
Можно начать с прогулок в умеренном или в быстром темпе — это та самая кардионагрузка, которая поможет вам поддерживать отличное самочувствие, обеспечит хорошее настроение и поможет не набирать лишние килограммы. Прогулки, как и любая другая физическая активность, оказывает благоприятное воздействие на метаболизм, повышая его скорость.
Очень полезно плавание — и для фигуры, и для осанки. Кроме того, вода успокаивает, а нагрузка такого типа помогает эффективно бороться со стрессом.
Здоровый сон имеет принципиальное значение для женщин в возрасте 40 лет и более. Высыпаться нужно обязательно, иначе внешность начнет ухудшаться — появятся морщины, состояние кожи изменится в неблагоприятную сторону.
Стоит отметить, что недостаток сна в 40 лет прямо связан с набором веса. В период ночного отдыха в организме вырабатывается лептин, а его недостаток — прямой путь к лишним килограммам.
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