Чего хотят разные знаки зодиака в отношениях?

Posted 20 июня, 09:49
Published 20 июня, 09:49
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Представители этого знака зодиака ценят страсть, однако при этом рассчитывают на взаимное уважение и высокую степень независимости от партнера.
Для сдержанных Тельцов в отношениях важны стабильность, комфорт и нежность. Внешне уверенные и надежные, они часто ищут в отношениях особое чувство безопасности.
Активные и энергичные представители знака Близнецы особенно ценят в отношениях интеллектуальную стимуляцию, разнообразие и интересные разговоры.
Для представителей этого знака зодиака крайне важны эмоциональная поддержка, стремление к пониманию со стороны партнера и уютная обстановка.
Царственный Лев хочет получить внимание, поддержку в минуты сомнений (да, они бывают даже у уверенных в себе Львов), похвалы, а также возможность блеснуть.
Для Дев отношения прежде всего должны приносить ощущение заботы, понимания и порядка. Им крайне важна практическая помощь со стороны партнера.
Как следует из самого названия знака зодиака, его представители всегда стремятся к равновесию. Поэтому им важны гармония, компромиссы, красота и духовное сближение.
Для представителей знака зодиака Скорпион в отношениях особенно необходимы интенсивные эмоции, глубокая связь и чувственность.
Стрелец как никто другой нуждается в приключениях, свободе, присутствии в жизни юмора. Не менее важен для представителей этого знака зодиака и духовный рост.
Серьезные и далекие от романтики Козероги предпочитают стабильность, искреннюю преданность и практическую поддержку.
Для Водолея особое значение имеет дружба, оригинальность и свобода мысли. Творческие представители этого знака зодиака стремятся найти нестандартный подход ко всему, в том числе к отношениям.
Чувствительные Рыбы очень ценят в отношениях эмпатию, романтику, а также вдохновение и духовную гармонию.