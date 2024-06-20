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Posted 20 июня, 09:49

Published 20 июня, 09:49

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Что разные знаки зодиака хотели бы получить в отношениях

Чего хотят разные знаки зодиака в отношениях?

20 июня 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Что разные знаки зодиака хотели бы получить в отношениях
Оказывается, ключ к сердцу любого человека кроется в его гороскопе. Что хотят получить в личных отношениях представители разных знаков зодиака, рассказывает эксперт, астролог Ирина Ряскина.

Овен

Представители этого знака зодиака ценят страсть, однако при этом рассчитывают на взаимное уважение и высокую степень независимости от партнера.

ОвенОвен
Овен. Фото: Изображение Midjourney

Телец

Для сдержанных Тельцов в отношениях важны стабильность, комфорт и нежность. Внешне уверенные и надежные, они часто ищут в отношениях особое чувство безопасности.

ТелецТелец
Телец. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Активные и энергичные представители знака Близнецы особенно ценят в отношениях интеллектуальную стимуляцию, разнообразие и интересные разговоры.

БлизнецыБлизнецы
Близнецы. Фото: Изображение Midjourney

Рак

Для представителей этого знака зодиака крайне важны эмоциональная поддержка, стремление к пониманию со стороны партнера и уютная обстановка.

РакРак
Рак. Фото: Изображение Midjourney

Лев

Царственный Лев хочет получить внимание, поддержку в минуты сомнений (да, они бывают даже у уверенных в себе Львов), похвалы, а также возможность блеснуть.

ЛевЛев
Лев. Фото: Изображение Midjourney

Дева

Для Дев отношения прежде всего должны приносить ощущение заботы, понимания и порядка. Им крайне важна практическая помощь со стороны партнера.

ДеваДева
Дева. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Как следует из самого названия знака зодиака, его представители всегда стремятся к равновесию. Поэтому им важны гармония, компромиссы, красота и духовное сближение.

ВесыВесы
Весы. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

Для представителей знака зодиака Скорпион в отношениях особенно необходимы интенсивные эмоции, глубокая связь и чувственность.

СкорпионСкорпион
Скорпион. Фото: Изображение Midjourney

Стрелец

Стрелец как никто другой нуждается в приключениях, свободе, присутствии в жизни юмора. Не менее важен для представителей этого знака зодиака и духовный рост.

СтрелецСтрелец
Стрелец. Фото: Изображение Midjourney

Козерог

Серьезные и далекие от романтики Козероги предпочитают стабильность, искреннюю преданность и практическую поддержку.

КозерогКозерог
Козерог. Фото: Изображение Midjourney

Водолей

Для Водолея особое значение имеет дружба, оригинальность и свобода мысли. Творческие представители этого знака зодиака стремятся найти нестандартный подход ко всему, в том числе к отношениям.

ВодолейВодолей
Водолей. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Чувствительные Рыбы очень ценят в отношениях эмпатию, романтику, а также вдохновение и духовную гармонию.

РыбыРыбы
Рыбы. Фото: Изображение Midjourney
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