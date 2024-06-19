Врачи бьют тревогу: сердечный приступ поражает молодых и активных женщин

Медики продолжают выяснять, по какой причине инфаркты «молодеют». Пока точного ответа дать не может никто, однако одно из предположений — это вредные привычки, в том числе, курение. Риск сердечного приступа возрастает в случае с теми, кто приобретает вредную привычку в подростковом возрасте. Она сопряжена и с другими проблемами, в числе которых — сахарный диабет, гипертония.