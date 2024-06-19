newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня, 12:49

Published 19 июня, 12:49

Modified 10 сентября, 02:35

Updated 10 сентября, 02:35

Врачи бьют тревогу: сердечный приступ поражает молодых и активных женщин

Врачи бьют тревогу: сердечный приступ поражает молодых и активных женщин

19 июня 2024, 12:49
Фото: 1MI
Врачи бьют тревогу: сердечный приступ поражает молодых и активных женщин
Все чаще сердечный приступ атакует молодых и активных женщин — врачи не могут разобраться с причиной. Разбираемся, в чем дело.

Главное о сердечных приступах

Принято считать, что сердечные приступы чаще всего поражают мужчин в возрасте минимум 45 лет, а в случае с женщинами возрастной порог увеличивается до 55 лет. Однако ситуация начинает меняться — сердечные приступы «молодеют». Все чаще с такими проблемами сталкиваются достаточно молодые представительницы прекрасного пола — в возрасте до 30 и даже 20 лет.

Стоит отметить, что сердечные приступы могут поражать активных женщин, которые следят за собой и своим здоровьем. Самое печальное, что это происходит внезапно.

В чем причина

Медики продолжают выяснять, по какой причине инфаркты «молодеют». Пока точного ответа дать не может никто, однако одно из предположений — это вредные привычки, в том числе, курение. Риск сердечного приступа возрастает в случае с теми, кто приобретает вредную привычку в подростковом возрасте. Она сопряжена и с другими проблемами, в числе которых — сахарный диабет, гипертония.

Инфаркты сопряжены и с другими проблемами, в числе которых — сахарный диабет, гипертония.Инфаркты сопряжены и с другими проблемами, в числе которых — сахарный диабет, гипертония.
Инфаркты сопряжены и с другими проблемами, в числе которых — сахарный диабет, гипертония.. Фото: 1MI

Виноват ли коронавирус? Медики сходятся во мнении, что свою роль он, безусловно, сыграл, однако ее тоже предстоит изучить. Известно, что ковид оказывает влияние на состояние крови, ее свертываемость, в частности, заболевание повышает вероятность появления тромбов. А это, в свою очередь, считается почвой для инсультов и сердечных приступов.

Значение имеет и стресс, на чем настаивают многие медики. Они объясняют: на пике потрясения эмоционального характера организм в большом количестве начинает вырабатывать адреналин. В результате повышается уровень сахара в крови, растет давление. В тот момент, когда пульс и давление начинают колебаться, может появиться тромб или треснуть сосудистая бляшка.

Значение имеет и стресс, на чем настаивают многие медикиЗначение имеет и стресс, на чем настаивают многие медики
Значение имеет и стресс, на чем настаивают многие медики. Фото: 1MI

Почему врачи бьют тревогу

Заболевания сердца остаются наиболее частой причиной смерти людей. За последние 20 лет число летальных исходов от сердечных приступов выросло в разы.

Впрочем, ситуация, как отмечают медики, начинает стабилизироваться во многом благодаря современной диагностике и возможности оперативного решения проблемы. Свою роль играет активная борьба с курением, а также то, что люди становятся более внимательными к своему самочувствию и здоровью.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Врач#Сердце#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика