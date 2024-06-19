Врачи бьют тревогу: сердечный приступ поражает молодых и активных женщин

Posted 19 июня, 12:49
Published 19 июня, 12:49
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
Принято считать, что сердечные приступы чаще всего поражают мужчин в возрасте минимум 45 лет, а в случае с женщинами возрастной порог увеличивается до 55 лет. Однако ситуация начинает меняться — сердечные приступы «молодеют». Все чаще с такими проблемами сталкиваются достаточно молодые представительницы прекрасного пола — в возрасте до 30 и даже 20 лет.
Стоит отметить, что сердечные приступы могут поражать активных женщин, которые следят за собой и своим здоровьем. Самое печальное, что это происходит внезапно.
Медики продолжают выяснять, по какой причине инфаркты «молодеют». Пока точного ответа дать не может никто, однако одно из предположений — это вредные привычки, в том числе, курение. Риск сердечного приступа возрастает в случае с теми, кто приобретает вредную привычку в подростковом возрасте. Она сопряжена и с другими проблемами, в числе которых — сахарный диабет, гипертония.
Виноват ли коронавирус? Медики сходятся во мнении, что свою роль он, безусловно, сыграл, однако ее тоже предстоит изучить. Известно, что ковид оказывает влияние на состояние крови, ее свертываемость, в частности, заболевание повышает вероятность появления тромбов. А это, в свою очередь, считается почвой для инсультов и сердечных приступов.
Значение имеет и стресс, на чем настаивают многие медики. Они объясняют: на пике потрясения эмоционального характера организм в большом количестве начинает вырабатывать адреналин. В результате повышается уровень сахара в крови, растет давление. В тот момент, когда пульс и давление начинают колебаться, может появиться тромб или треснуть сосудистая бляшка.
Заболевания сердца остаются наиболее частой причиной смерти людей. За последние 20 лет число летальных исходов от сердечных приступов выросло в разы.
Впрочем, ситуация, как отмечают медики, начинает стабилизироваться во многом благодаря современной диагностике и возможности оперативного решения проблемы. Свою роль играет активная борьба с курением, а также то, что люди становятся более внимательными к своему самочувствию и здоровью.
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