Ученые раскрыли 6 главных мифов об МРТ

Часто пациентов пугает, что при процедуре нужно длительное время находиться без движения. Но, во-первых, проведение МРТ занимает от 20 до 45 минут, в зависимости от области исследования. Во-вторых, исследование состоит из нескольких циклов, между которыми есть промежутки, когда позволительно небольшое движение. Если пациент почувствует себя дискомфортно, у него есть на этот случай специальная сигнальная груша для связи с рентген-лаборантом.