Ученые раскрыли 6 главных мифов об МРТ

Posted 19 июня, 12:48
Published 19 июня, 12:48
Modified 10 сентября, 01:45
Updated 10 сентября, 01:45
Мощное магнитное поле, применяющееся при процедуре МРТ, безопасно для абсолютного большинства пациентов. При проведении процедуры плохо себя почувствовать может только человек, склонный к клаустрофобии. Но в этом случае лучше поведать о своих страхах врачу — есть возможность провести МРТ под седацией (наркозом).
Процедуру действительно не проводят в первом триместре беременности, чтобы исключить воздействие на эмбрион. Во 2-м и 3-м триместрах беременности МРТ абсолютно безопасно — не было зафиксировано ни одного осложнения ни для беременной, ни для плода.
Люди считают, что если часто делать процедуру, то это приведет к развитию онкологии. У аппарата МРТ неионизирующее излучение — оно проникает в ткани человека, но из-за низкой энергии не вызывает вредные клеточные реакции.
Магнитное поле обладает низкой энергией и не влияет на состояние кровотока и сосудов. Поэтому процедура абсолютна безопасна даже для пациентов с гипертонией.
Современные металлоконструкции выполняются из материалов, которые не реагируют на магнитное поле и излучение. Но при наличии брекетов и имплантов при МРТ головного мозга лучше проконсультироваться с врачом. Он может заменить процедуру на КТ, УЗИ или рентген.
Часто пациентов пугает, что при процедуре нужно длительное время находиться без движения. Но, во-первых, проведение МРТ занимает от 20 до 45 минут, в зависимости от области исследования. Во-вторых, исследование состоит из нескольких циклов, между которыми есть промежутки, когда позволительно небольшое движение. Если пациент почувствует себя дискомфортно, у него есть на этот случай специальная сигнальная груша для связи с рентген-лаборантом.
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