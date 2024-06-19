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Posted 19 июня, 12:48

Published 19 июня, 12:48

Modified 10 сентября, 01:45

Updated 10 сентября, 01:45

6 страшилок об МРТ: развенчиваем мифы

Ученые раскрыли 6 главных мифов об МРТ

19 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
6 страшилок об МРТ: развенчиваем мифы
Процедура МРТ обросла пугающими мифами: пациент заезжает в закрытый и шумный аппарат, лежит в полном мраке и получает убойную дозу облучения. Разберемся, что пугает людей в МРТ и какие слухи о процедуре необоснованны.

МРТ ухудшает самочувствие

Мощное магнитное поле, применяющееся при процедуре МРТ, безопасно для абсолютного большинства пациентов. При проведении процедуры плохо себя почувствовать может только человек, склонный к клаустрофобии. Но в этом случае лучше поведать о своих страхах врачу — есть возможность провести МРТ под седацией (наркозом).

МРТ опасно для беременных

Процедуру действительно не проводят в первом триместре беременности, чтобы исключить воздействие на эмбрион. Во 2-м и 3-м триместрах беременности МРТ абсолютно безопасно — не было зафиксировано ни одного осложнения ни для беременной, ни для плода.

МРТ может спровоцировать рак

Люди считают, что если часто делать процедуру, то это приведет к развитию онкологии. У аппарата МРТ неионизирующее излучение — оно проникает в ткани человека, но из-за низкой энергии не вызывает вредные клеточные реакции.

МРТ повышает артериальное давление

Магнитное поле обладает низкой энергией и не влияет на состояние кровотока и сосудов. Поэтому процедура абсолютна безопасна даже для пациентов с гипертонией.

МРТ вырывает зубные протезы и импланты

Современные металлоконструкции выполняются из материалов, которые не реагируют на магнитное поле и излучение. Но при наличии брекетов и имплантов при МРТ головного мозга лучше проконсультироваться с врачом. Он может заменить процедуру на КТ, УЗИ или рентген.

Во время МРТ нельзя двигаться

Часто пациентов пугает, что при процедуре нужно длительное время находиться без движения. Но, во-первых, проведение МРТ занимает от 20 до 45 минут, в зависимости от области исследования. Во-вторых, исследование состоит из нескольких циклов, между которыми есть промежутки, когда позволительно небольшое движение. Если пациент почувствует себя дискомфортно, у него есть на этот случай специальная сигнальная груша для связи с рентген-лаборантом.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Рак#Мифы#Все материалы авторов#Артериальное давление
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