Я решила не ходить к парикмахеру и сэкономить на окрашивании. Вот, что получилось

Окрашивание Стрижка

Желание сэкономить — важная мотивация для отказа от посещения парикмахерской. Однако еще интереснее мне было попробовать, как это — краситься и стричься самой? Рассказываю о своих впечатлениях и ощущениях.