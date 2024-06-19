Я решила не ходить к парикмахеру и сэкономить на окрашивании. Вот, что получилось

Posted 19 июня, 07:06
Published 19 июня, 07:06
Modified 10 сентября, 02:33
Updated 10 сентября, 02:33
До того, как начать эксперимент, я регулярно посещала парикмахерскую, чтобы постричься, покрасить волосы. В какой-то момент я решила, что такие процедуры обходятся слишком дорого, вдохновилась примерами знакомых и блогеров из интернета и решила, что попробую справиться сама.
Когда пришло время красить отросшие корни, я приобрела в магазине самую простую и недорогую краску, благо знала, какой оттенок мне нужен, им всегда пользовался мой парикмахер. Я рассчитывала, что краска продержится на волосах минимум 10 недель — так обещали в рекламе. Это меня вдохновляло, поскольку салонное окрашивание держалось меньше.
Первый опыт самостоятельного окрашивания был волнительный — кончики волос и корни не совпали по оттенкам. Я все делала четко по инструкции, держала краску в течение определенного времени.
Цвет сначала меня напугал, но, к счастью, когда я его смыла, увидела — оттенок получился именно таким, каким я и хотела.
Что в итоге? Конечно, результат отличается от того, что делал мой парикмахер в салоне, однако волосы смотрятся вполне прилично. Прошло три недели, а оттенок даже не потускнел. В целом этой частью эксперимента я осталась вполне довольна.
Самостоятельная стрижка представлялась мне чем-то гораздо более сложным. Я заручилась поддержкой блогера — нашла подробную видеоинструкцию с пошаговым рассказом о том, как стричься. По этой инструкции волосы я сначала смочила небольшим количеством воды, поделила на пряди. А затем приступила к стрижке. Честно признаюсь, что руки слегка тряслись и сначала я не совсем понимала, что и где нужно отрезать. Стригла наугад.
Результат получился предсказуемым — стрижка получилась очень странной. Настолько, что я поняла: в таком виде на улицу я не выйду. Пришлось останавливать эксперимент и в срочном порядке записываться на стрижку к моему мастеру.
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