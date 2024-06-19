Моете мясо перед приготовлением? Рассказываем, почему это не рекомендуется делать

Если вы вымыли курицу под краном и сварили ее в кастрюле, вы, конечно, обеззаразили само мясо. Однако, бактерии, которые остались в раковине, не погибли. Они попадают на овощи, которые вы наверняка моете в той же раковине, на посуду, на руки. Даже если тщательно мыть раковину после мяса с использованием бытовой химии, никто не гарантирует полного истребления микроорганизмов.