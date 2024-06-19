Моете мясо перед приготовлением? Рассказываем, почему это не рекомендуется делать

Posted 19 июня, 05:58
Published 19 июня, 05:58
Modified 10 сентября, 02:37
Updated 10 сентября, 02:37
Мытье даже под проточной водой не гарантирует удаление микробов с мяса. Ведь большинство патогенных микроорганизмов находится внутри мышечных волокон, откуда их никак не извлечь. Да и вода из-под крана не отличается стерильностью, так что никто не даст вам гарантии, что к уже имеющимся бактериям не присоединятся те, что до этого были в водопроводе.
Бороться с микробами можно только с помощью продолжительной термической обработки. Мясо должно прогреться внутри до 75° С, иначе обеззаразить его не получится.
Если вы вымыли курицу под краном и сварили ее в кастрюле, вы, конечно, обеззаразили само мясо. Однако, бактерии, которые остались в раковине, не погибли. Они попадают на овощи, которые вы наверняка моете в той же раковине, на посуду, на руки. Даже если тщательно мыть раковину после мяса с использованием бытовой химии, никто не гарантирует полного истребления микроорганизмов.
Важно понимать, что если вы приобретаете мясо от крупных агрохолдингов, то вероятность его заражения опасными болезнями крайне мала. Никакая фирма не захочет, чтобы в ее продукции обнаружили, например, сальмонеллу. Поэтому не стоит излишне волноваться и мыть мясо перед готовкой.
В список продуктов, которые не рекомендуется промывать водой, входит не только мясо. Например, бесполезно и даже вредно мыть яйца. Если на скорлупе есть сальмонеллы, вода только способствует их проникновению внутрь яйца, что повышает возможность заражения.
Не стоит мыть грибы, которые быстро впитают воду из-за чего их потом будет сложно пожарить. Бесполезно промывать луковицы, потому что загрязненная вода с их поверхности может попасть между слоями и только увеличить риск заражения. Кстати, отличная новость для тех, кто ненавидит промывать готовые макароны: это делать вовсе не обязательно. В отличие от старых добрых советских рожков, современные изделия из твердых сортов пшеницы не слипаются в неприятный комок.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14