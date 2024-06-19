И отдохнуть, и помедитировать: зона для релакса на даче своими руками

Posted 19 июня, 03:03
Published 19 июня, 03:03
Modified 10 сентября, 02:29
Updated 10 сентября, 02:29
Из этой статьи вы узнаете, как обустроить релакс-зону своими руками.
Как рассказала квантовый психолог Ольга Антипова порталу woman.rambler.ru, сегодня особенно популярно расслабление с помощью медитации.
«А медитации на природе — отличный способ еще больше соединиться с окружающим миром, наполниться энергией земли, наполнить легкие ароматом растений и свежим дачным воздухом», — пояснила эксперт.
По мнению специалиста, при выборе места для медитации, в первую очередь, следует ориентироваться на свои ощущения. Например, если у вас на участке есть пруд, можно разместиться возле него, постелив на траву коврик, или расположиться под тенью деревьев. Правда, во втором случае дерево нужно выбирать не любое.
«Вблизи можжевельника, черемухи, ивы, ольхи вам не удастся наполниться энергией. А вот сосна, дуб, береза, акация, клен, рябина, яблоня, липа, ель, каштан дают наполнение и энергетический подъем», — рассказала Антипова.
Если же вы планируете расположиться в доме, то желательно открыть окно и поставить в помещении букет трав с приятным запахом, например с ароматом мяты, душицы или эвкалипта. Кроме того, по словам психолога, во время медитации следует располагаться лицом на восток.
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