И отдохнуть, и помедитировать: зона для релакса на даче своими руками

По мнению специалиста, при выборе места для медитации, в первую очередь, следует ориентироваться на свои ощущения. Например, если у вас на участке есть пруд, можно разместиться возле него, постелив на траву коврик, или расположиться под тенью деревьев. Правда, во втором случае дерево нужно выбирать не любое.