Экземой страдает каждый десятый: ученые говорят, что нашли виновника в еде

Posted 19 июня, 09:00
Published 19 июня, 09:00
Modified 10 сентября, 02:34
Updated 10 сентября, 02:34
Ученые выяснили, что причиной экземы могут быть чипсы, как, впрочем, и другие продукты питания с высоким содержанием соли. Их употребление в пищу кратно повышает риск зуда и его приступов. В ходе научных экспериментов удалось выяснить, что каждый лишний грамм соли, потребляемый в сутки, повышал риск экземы на 22%.
Эксперты считают, что соль провоцирует распространение золотистого стафилококка — бактерии, которая обитает на коже человека и обуславливает нестерпимое желание чесаться, что в результате приводит к повреждениям кожного покрова.
Подсчитано, что атопический дерматит, симптомами которого становятся зуд и сухость кожи, в определенный период жизни поражает каждого десятого жителя США. За последние годы эта проблема стала более распространенной, что, по мнению ученых, прямо указывает на ее связь с питанием. Специалисты FDA взрослым людям советуют снизить потребление соли до 2,3 грамма в сутки или ниже.
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско проверили данные более чем 215 000 человек, которым было от 30 до 70 лет. В частности, они изучили образцы мочи и медицинские карточки. Образцы мочи позволили получить представление о количестве натрия, которое употребляют люди, а также уточнить, страдает ли исследуемый атопическим дерматитом.
В ходе исследования выяснилось, что каждый грамм натрия, который в течение 24 часов выделялся с мочой, был обусловлен повышением риска экземы на 11%. Специалисты считают, что справиться с проблемой можно, ограничив употребление соли. Жители США употребляют ее в большом количестве, даже в чрезмерном.
Людям, которые страдают экземой, медики, как правило, сначала назначают специальные препараты для умывания, кремы, а также стероидные средства, которые способствуют уменьшению покраснения и отеков.
Если такие препараты оказываются недостаточно эффективными, медики переходят к назначению иммунодепрессантов, однако такие средства могут оказывать негативное воздействие на печень и на иммунитет в целом.
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