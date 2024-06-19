Экземой страдает каждый десятый: ученые говорят, что нашли виновника в еде

Ученые выяснили, что причиной экземы могут быть чипсы, как, впрочем, и другие продукты питания с высоким содержанием соли. Их употребление в пищу кратно повышает риск зуда и его приступов. В ходе научных экспериментов удалось выяснить, что каждый лишний грамм соли, потребляемый в сутки, повышал риск экземы на 22%.