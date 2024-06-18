Я знаю, как мечтать правильно: делюсь действенными техниками

Posted 18 июня, 06:08
Published 18 июня, 06:08
Modified 9 сентября, 19:46
Updated 9 сентября, 19:46
Вы действительно должны знать, чего хотите. Не просто мечтать: «Ах, как я хотела бы быть богатой, покупать себе красивые наряды и украшения, путешествовать по экзотическим странам», а четко представлять себе, что же именно вам нужно из этого списка. Если это вояжи по разным уголкам планеты, то начинайте работать именно в направлении этой мечты.
Представьте себе, что ваша мечта уже исполнилась и вы как раз проживаете момент получения желаемого — садитесь на самолет и летите в страну, в которой всегда мечтали побывать. Постарайтесь представить себе это очень живо и реалистично, да так, чтобы были задействованы все органы чувств. Представляйте, как царит вокруг красота, как вы восторгаетесь памятниками старины, как вдыхаете чистый морской воздух, как приятно холодит пальцы прибрежный песок. Важны именно ваши ощущения, потому что они и «посылают» запрос на исполнение желания во Вселенную.
И наконец самый важный шаг — действуем и всеми силами приближаем желаемую цель. Если эта задача кажется вам очень объемной и почти неподъемной, то лучше поделить ее на несколько этапов, составив простой и конкретный план исполнения своего желания.
Бывает, например, так, что реализации желаний мешает эмоциональное состояние человека. Он может все время напряженно ждать результатов, тревожиться, все ли делает правильно и пр. Такое поведение не способствует положительному результату. Желание нужно уметь отпускать, только тогда оно сбудется.
Верить в то, что загаданное обязательно сбудется, это одно из главных условий успеха. Гоните от себя страхи и сомнения, не бойтесь делать ошибки, падать, разочаровываться. Если присутствует вера, значит, есть и уверенность в своих силах. А это уже залог обязательного успеха.
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