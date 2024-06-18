Я знаю, как мечтать правильно: делюсь действенными техниками

Представьте себе, что ваша мечта уже исполнилась и вы как раз проживаете момент получения желаемого — садитесь на самолет и летите в страну, в которой всегда мечтали побывать. Постарайтесь представить себе это очень живо и реалистично, да так, чтобы были задействованы все органы чувств. Представляйте, как царит вокруг красота, как вы восторгаетесь памятниками старины, как вдыхаете чистый морской воздух, как приятно холодит пальцы прибрежный песок. Важны именно ваши ощущения, потому что они и «посылают» запрос на исполнение желания во Вселенную.