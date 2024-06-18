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Posted 18 июня, 11:01

Published 18 июня, 11:01

Modified 10 сентября, 02:29

Updated 10 сентября, 02:29

Всегда ли нужно перед выпечкой разогревать духовку? Что говорят профессионалы

18 июня 2024, 11:01
Блюда, предназначенные для запекания, обычно требуется ставить в разогретую духовку. Но всегда ли это необходимо? Узнайте, в каких случаях следует разогревать духовой шкаф, а когда не стоит заморачиваться.
«Разогревать ли духовку или нет, зависит от того, какое блюдо вы готовите, какого она размера и какой текстуры вы добиваетесь», — говорит Трунг Ву, шеф-инструктор по кондитерскому искусству в кампусе при Институте кулинарного образования в Нью-Йорке.

Когда нужно разогреть духовку

Так, например, предварительный разогрев духового шкафа необходим для выпечки с высоким содержанием жира. Это, как правило, печеное из теста на маслянистой основе — бисквитного, песочного или слоеного: кексы, капкейки, круассаны, печенье, коржи для торта.

В горячей духовке жидкость сразу же начнет выделять пар, который «поднимет» текстуру теста, она получится легкой и воздушной. В холодной духовке масло успеет растаять перед «паровым эффектом», в результате изделия выйдут плоскими и сухими.

Также необходимо выпекать в разогретой духовке хлебных изделий с характерной корочкой: багеты, чиабатту, пиццу и пр.

Когда духовку можно не разогревать

Некоторые блюда, как сладкие, так и мясные, лучше готовить в духовке, которая медленно разогревается до нужной температуры. К ним относятся пироги с начинкой, чизкейки, запеканки, торты без муки и пр. Их подъем не так сильно зависит от высокой температуры.

Если мы говорим не о выпечке, то в холодную духовку можно отправлять все виды мясных блюд. К примеру, запеченную курицу.

«Если вы хотите, чтобы снаружи остался толстый слой кожи и жира, запекать курицу лучше при низкой температуре и медленном запуске холодной духовки», — говорит Трунг Ву. В результате мясо получается нежным и сочным.

Тушеные блюда тоже готовят без предварительного разогревания духовки. Мясо и овощи томят на медленном огне, чтобы они лучше пропеклись и долго оставались горячими.

#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов
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