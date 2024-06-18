Всегда ли нужно перед выпечкой разогревать духовку? Что говорят профессионалы

Когда нужно разогреть духовку Когда духовку можно не разогревать

Блюда, предназначенные для запекания, обычно требуется ставить в разогретую духовку. Но всегда ли это необходимо? Узнайте, в каких случаях следует разогревать духовой шкаф, а когда не стоит заморачиваться.