Скидки, время, ассортимент: 5 причин начать покупать косметику онлайн

Если вы решили покупать косметику онлайн — итоговый выбор зависит только от вас. На него не влияет мнение продавца-консультанта. Вы в любой момент можете передумать и удалить товар из корзины, а то и вовсе ничего не покупать. При этом никто не будет смотреть вам в спину испепеляющим взглядом.