Остров Сумба: дикая индонезийская красота для искушенных путешественников

Posted 17 июня, 07:53
Published 17 июня, 07:53
Modified 10 сентября, 02:24
Updated 10 сентября, 02:24
Большая часть людей, постоянно проживающих на Сумбе, являются представителями народа сумба (сумбезе). Они живут кланами, каждый из которых говорит на своем диалекте, и занимаются сельским хозяйством. Дома жителей Сумбы представляют из себя хижины с высокими остроконечными крышами, их колоритные местные наряды включают элементы западной одежды. Сумбезе исповедуют анимистическую религию марапу и поклоняются предкам.
Интересно, что на острове до сих пор сохранилась самобытная культура, и еще совсем недавно этот затерянный клочок суши посещался только учеными, изучающими местный быт. Туристы же стали сюда ездить только с начала 2000-х — к их услугам предлагается единственный отель на западном берегу острова под названием Нихи Сумба (Nihi Sumba). Кроме того, за последний год на побережье Сумбы было обустроено несколько новых курортов.
Туристическая сфера на Сумбе пока еще не слишком развита. Из наиболее частых развлечений здесь — экскурсии на электровелосипедах, катание на лошадях, поход к водопаду, купание в лагуне или посещение местных деревень, во время которого туристы получают уникальную возможность познакомиться с культурой острова и пообщаться с жителями. Кроме того, сюда любят приезжать серферы.
В магазинах на острове продаются местные ткани икаты, которые изготавливаются вручную за несколько месяцев. Икаты окрашиваются с помощью древесной коры и индиго, и их можно использовать в качестве гобеленов, скатертей или покрывал. Также в магазине отеля Nihi Sumba продается увлажняющее масло Wallacea Skin, в состав которого входят семь растений Сумба: имбирь, галангал, семена кориандра, куркума, кожура мангостина, корица и орех бетель.
Чтобы попасть на остров Сумба, следует лететь туда через Бали — авиаперелет займет примерно один час. Можно организовать поездку на остров своими силами, хотя эксперты советую делать это через агентство, чтобы избежать неудобств, связанных с трансфером из островного аэропорта Тамболака, который находится на удалении от туристической части Сумбы.
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