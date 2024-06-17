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Posted 17 июня, 07:53

Published 17 июня, 07:53

Modified 10 сентября, 02:24

Updated 10 сентября, 02:24

Остров Сумба: дикая индонезийская красота для искушенных путешественников

17 июня 2024, 07:53
Если вы любите путешествовать по Индонезии, вам стоит побывать на красивейшем острове, расположенном к востоку от Бали. Этот остров поражает воображение своей девственной природой, и путешественникам, посетившим его, кажется, что они попали в какой-то затерянный мир.

Сумба и сумбезе

Большая часть людей, постоянно проживающих на Сумбе, являются представителями народа сумба (сумбезе). Они живут кланами, каждый из которых говорит на своем диалекте, и занимаются сельским хозяйством. Дома жителей Сумбы представляют из себя хижины с высокими остроконечными крышами, их колоритные местные наряды включают элементы западной одежды. Сумбезе исповедуют анимистическую религию марапу и поклоняются предкам.

Интересно, что на острове до сих пор сохранилась самобытная культура, и еще совсем недавно этот затерянный клочок суши посещался только учеными, изучающими местный быт. Туристы же стали сюда ездить только с начала 2000-х — к их услугам предлагается единственный отель на западном берегу острова под названием Нихи Сумба (Nihi Sumba). Кроме того, за последний год на побережье Сумбы было обустроено несколько новых курортов.

Где побывать и что посмотреть на Сумбе

Туристическая сфера на Сумбе пока еще не слишком развита. Из наиболее частых развлечений здесь — экскурсии на электровелосипедах, катание на лошадях, поход к водопаду, купание в лагуне или посещение местных деревень, во время которого туристы получают уникальную возможность познакомиться с культурой острова и пообщаться с жителями. Кроме того, сюда любят приезжать серферы.

Что привезти с Сумбы в качестве сувениров

В магазинах на острове продаются местные ткани икаты, которые изготавливаются вручную за несколько месяцев. Икаты окрашиваются с помощью древесной коры и индиго, и их можно использовать в качестве гобеленов, скатертей или покрывал. Также в магазине отеля Nihi Sumba продается увлажняющее масло Wallacea Skin, в состав которого входят семь растений Сумба: имбирь, галангал, семена кориандра, куркума, кожура мангостина, корица и орех бетель.

Как добраться до Сумбы

Чтобы попасть на остров Сумба, следует лететь туда через Бали — авиаперелет займет примерно один час. Можно организовать поездку на остров своими силами, хотя эксперты советую делать это через агентство, чтобы избежать неудобств, связанных с трансфером из островного аэропорта Тамболака, который находится на удалении от туристической части Сумбы.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Индонезия#Отпуск
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