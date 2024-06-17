Остров Сумба: дикая индонезийская красота для искушенных путешественников

Интересно, что на острове до сих пор сохранилась самобытная культура, и еще совсем недавно этот затерянный клочок суши посещался только учеными, изучающими местный быт. Туристы же стали сюда ездить только с начала 2000-х — к их услугам предлагается единственный отель на западном берегу острова под названием Нихи Сумба (Nihi Sumba). Кроме того, за последний год на побережье Сумбы было обустроено несколько новых курортов.